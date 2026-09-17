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    17 сентября 2026, 08:30 • В мире

    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска продолжают продвижение на ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»?

    Российское военное ведомство заявило об освобождении Новоандреевки в Запорожской области. «Освобождение Новоандреевки позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на ореховском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В Минобороны РФ отметили, что выбивать ВСУ из домов Новоандреевки приходилось с использованием гранат, мин, а также точечными ударами беспилотников. Здания и строения населенного пункта были зачищены от украинских подразделений российскими штурмовыми группами.

    Освобождение Новоандреевки случилось практически сразу вслед за сообщениями о занятии Новопавловки, которая расположена чуть севернее Новоандреевки и фактически закрывает въезд в Орехов с севера, в том числе и по трассе Н-08. Если закрепление в этих населенных пунктах окончательно подтвердится, можно будет говорить о том, что у противника не осталось шансов удержать Орехов. А этот город годами укреплялся ВСУ как основной пункт контура обороны на запорожском направлении.

    Одновременно восточнее Орехова ВС РФ заняли небольшое село Червоная Криница, позиции вокруг которого использовались противником как пункты управления БПЛА и для наведения ствольной артиллерии, которая прикрывала Орехов и Малую Токмачку. Рывок на Червоную Криницу привел к тому, что оборона противника на всем обводе Орехова лишилась поддержки дронов и артиллерии. В результате передовые российские части уже вошли в село Преображенка, то есть в фактически пригород Орехова с восточной стороны на другом берегу реки Конка.

    Также было улучшено положение российских войск вокруг Малой Токмачки и между ней и Ореховым на месте первого успешного прорыва пару недель назад. Противник пытался удерживать высоты между Малой Токмачкой и Ореховым, где был оборудован крупный укрепленный пункт. Ране эти позиции противника были фактически окружены, но еще сохраняли возможность обороняться, что не давало возможности создать полноценный плацдарм для проведения штурмовой операции в городе. Сейчас последние части ВСУ сбиты с этих позиций.

    Ранее поступала информация о том, что российские штурмовые части вошли в Орехов с юга и юго-востока, что есть со стороны Малой Токмачки в результате неожиданной наступательной операции. Ее смысл заключался в том, чтобы, продолжая локальные бои за несколько укрепленных позиций ВСУ в Малой Токмачке, фланговым маневром пройти между Малой Токмачкой и Ореховым, создавая сразу да полукотла для оборонительных позиций противника.

    В результате проведения этого маневра удалось за два дня полностью очистить от противника сам населенный пункт, окружить главные оборонительные позиции ВСУ и выйти на окраины Орехова.

    Сопротивление противника постепенно снижалось, и вскоре стало понятно, что штурмовые части 58-ой армии контролируют до половины города. К середине сентября ВС РФ контролируют уже две трети города, а остальная часть перешла в серую зону.

    В то же время сообщений о массовом выходе частей ВСУ из Орехова пока не поступало, за исключением перехода некоторых разрозненных подразделений на другой берег реки. В самом городе нет устойчивых позиций для его удержания. До 80% здания города разрушено. Промзон в городе нет.

    Единственной позицией, где еще могут оставаться дееспособные подразделения и позиции дроноводов ВСУ – это излучина реки Конки чуть севернее города. Основные же позиции артиллерии и управления БПЛА для обороны Орехова были вынесены севернее и северо-западнее города.

    После их потери из-за занятия российскими войскам Червоной Криницы резервы противника переориентированы севернее  в район села Таврическое. Именно оно теперь, возможно, станет новой линией обороны для тех частей ВСУ, которые сейчас находятся на резервной линии еще севернее по долине реки Конка у Камышевахи.

    При этом снабжение остающихся в Орехове и чуть севернее него частей противника полностью остановлено. Занятие Новоандреевки и Новопавловки привело к окружению горда и прекращению перемещений по трассе Н-08 и так называемой улице Волшебной – параллельной трассе с западной стороны железнодорожного полотна.

    Для Орехова начался последний отсчет. По большому счету, противнику было бы разумно оставить город, а не пытаться цепляться за слабые позиции севернее застройки в Преображенке, сжигая свои последние резервы.

    Изначально оборона Орехова противником строилась на прочном внешнем контуре, в который входила и Малая Токмачка, и высоты вокруг, и монументальное здание местной исправительной колонии. Вообще тюрьмы и колонии советской постройки — это идеальные оборонительные позиции, специально этой целью и строившиеся. Сейчас же с потерей внешнего контура обороны попытки удержать город становятся все более бессмысленными.

    Одновременно с успешным наступлением ВС РФ на Орехов и вокруг него в движение снова пришел весь фронт вплоть до берегов Днепра на крайнем западе направления. Подразделения группировки «Днепр» наступают по всей ширине своей зоны ответственности. Например, российские войска успешно продвигаются к окраинам Лукьяновки и Павловки, а противник нехотя признал потерю Малых Щербаков и Щербаков. Также значительно расширены позиции ВС РФ в окрестностях Степногорска.

    Таким образом, операция по освобождению Орехова, которая изначально выглядела как локальный ход, постепенно переросла в масштабный удар, направленный на разрушение всего фронта противника на широком участке. По последним данным, разрозненные части противника пытаются передислоцироваться из северной части города через реку Конка в направлении населенного пункта Преображенка, в который уже вошли российские войска.

    А это значит, что продолжение сопротивления противника в Преображенке похоже на самоубийство. После же окончательного уничтожения всей группировки ВСУ вокруг Орехова значительные силы двух российских армий могут выйти на оперативный простор и по долине реки Конка, и на северо-запад вплоть до Днепра.

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