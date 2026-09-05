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Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине и экономике Украины
Остановка доменных печей металлургического комбината «Каметсталь» – это удар одновременно по военно-промышленному комплексу, по экспортному потенциалу и по той экономической базе, которая еще позволяла Киеву финансировать боевые действия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным украинских СМИ, комбинат, расположенный в Днепропетровской области, после российского удара полностью остановил работу.
«Комбинат обеспечивал стабильный выпуск стали – около двух млн тонн в 2025 году. Его продукция шла не только на экспорт, но и на производство укреплений, элементов военной техники, метизов. Остановка двух доменных печей означает полную заморозку последующих переделов: конвертерного и прокатного цехов. Завод больше не может производить арматуру, катанку и фасонный прокат – именно ту номенклатуру, которая используется при строительстве фортификационных сооружений и в военном производстве», – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По оценке спикера, восстановить производство быстро не удастся. «Если металл внутри печей застыл, потребуются месяцы работ: либо выжигание так называемого козла кислородом, либо полная перекладка огнеупорной футеровки. Это делает невозможным не только текущий выпуск, но и возвращение к прежним объемам в обозримой перспективе», – прогнозирует собеседник.
Дандыкин подчеркнул, что «Каметсталь» – не просто поставщик для украинского ВПК, но и источник валютной выручки от экспорта стали в Европу. Поэтому остановка комбината «бьет по экспортным доходам, которые и так сократились после перекрытия морских путей через одесские порты».
«Железнодорожная логистика также под постоянным давлением: выводятся из строя локомотивы и тяга. Все это в комплексе лишает украинский бюджет ресурсов, необходимых в том числе для финансирования оборонных программ», – добавил эксперт.
Дандыкин считает, что альтернативных поставщиков внутри страны, способных заменить выпавшие объемы, нет. «Украина исторически была поставщиком металла, а не импортером. Создавать новые мощности или перенастраивать цепочки в условиях боевых действий – задача нереалистичная», – пояснил спикер.
Показательно, что «Каметсталь» – это город в городе, предприятие, о котором еще Леонид Брежнев писал в своей книге «Возрождение» (в те годы оно называлось Днепровским металлургическим заводом им. Ф. Э. Дзержинского, на нем работал отец будущего генсека СССР).
«После Великой Отечественной войны металлургические заводы юга страны восстанавливались усилиями целого государства – с медалью за восстановление предприятий юга. Сегодня о таких масштабных восстановительных работах речи не идет: у Киева нет ни людей, ни денег, ни времени», – рассуждает эксперт.
Дандыкин подчеркивает, что российские удары наносятся и по олигархическим структурам, которые десятилетиями паразитировали на советском наследстве. «Ринат Ахметов, Петр Порошенко (экс-президент Украины, внесен Россией в список террористов и экстремистов) и другие теряют активы, которые кормили их и одновременно работали на военную машину. В этом есть элемент исторической справедливости», – считает Дандыкин.
Эксперт напомнил, что остановка «Каметстали» – не единичный эпизод. Ранее уже наносились удары по «Мотор Сич», Днепропетровскому заводу, «Южмашу». «Идет планомерное выбивание тех предприятий, которые еще сохраняли оборонное значение. Подземные заводы не спасут: на каждый такой объект найдется средство поражения», – полагает собеседник.
Все это происходит на фоне общего коллапса: украинская энергетика деградирует, финансовые ресурсы истощены, западные деньги дают все неохотнее. «Переговорные позиции Киева слабеют с каждым днем, и условия любого будущего урегулирования будут жестче, чем обсуждались ранее. Остановка доменных печей – это не просто производственная авария, а еще один шаг к неизбежной развязке», – подытожил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». В Минобороны России назвали оба предприятия «крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».
По данным украинских СМИ, комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), после удара полностью остановил работу. На предприятии прекратили функционировать две доменные печи. На комбинате также повреждено агломерационное производство, энергетическая и транспортная инфраструктура.
Руководство компании «Метинвест» (владелец завода) заявило, что масштаб разрушений велик, цеха фактически остановлены, а точные сроки восстановления назвать пока невозможно – сначала необходимо разобрать завалы.
Для «Метинвеста» это уже второй серьезный удар по производственным мощностям за последний месяц. В августе этого года в результате аналогичных прилетов была полностью остановлена работа другого гиганта компании – комбината «Запорожсталь» в Запорожье. Операционный директор группы назвал этот период самым тяжелым в 20-летней истории компании.