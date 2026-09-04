В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Во Владивостоке завершили строительство микрорайона для военных ТОФ
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал сдачу четырех новых многоквартирных домов для военнослужащих в микрорайоне «Снеговая Падь» во Владивостоке.
В столице Приморья завершилось возведение жилого комплекса для военнослужащих Тихоокеанского флота, говорится в канале Минобороны в Max.
По поручению главы ведомства в эксплуатацию введены четыре многоквартирных здания на 911 квартир.
«У тихоокеанцев долгожданное новоселье! В столице Приморья завершилось строительство микрорайона «Снеговая Падь» для военнослужащих», – говорится в сообщении. Готовность объектов лично проверил Белоусов в рамках работы в войсках Восточного военного округа.
Во время предыдущей поездки глава ведомства поручил возобновить работы на незавершенных объектах и потребовал не затягивать сроки. За год специалисты перезаключили контракты и нашли источники финансирования. Сейчас жилые здания полностью готовы, более 800 новоселов уже получили ключи.
Участников спецоперации обеспечивают жильем в приоритетном порядке. В новых квартирах выполнена качественная отделка, установлена современная сантехника, электрические плиты и системы противопожарной защиты. Андрей Белоусов подчеркнул, что обеспечение военных качественным жильем остается приоритетной задачей.
Перезапуск Военно-строительного комплекса позволил нарастить темпы возведения социальной инфраструктуры. Переход к трехлетней программе дал возможность перераспределить бюджетные средства на ввод приоритетных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поднял вопрос обеспечения жильем морских пехотинцев Тихоокеанского флота.
Министр обороны Андрей Белоусов лично проинспектировал возведение военного городка в Приморье.
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