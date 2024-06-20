Белоусов пригрозил уголовной ответственностью за срыв сроков строительства жилья для военных

Глава Минобороны пригрозил уголовной ответственностью за срыв сроков строительства жилья для военнослужащих

Tекст: Максим Попов

«Вы будете ежемесячно отчитываться о количестве механизмов и людей, задействованных в строительстве. И если вы не сдадите объект в срок, это будет ваша уголовная ответственность», – предупредил министр, передает ТАСС.

Кроме того, Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке. Также он предложил включить этот санаторий в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников спецоперации.



В министерстве обороны подчеркнули, что создание условий для реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, участвующих в спецоперации, является приоритетной задачей. Министр также отметил, что достойные условия для санаторно-курортного лечения должны быть обеспечены не только для военнослужащих, но и для военных пенсионеров и членов их семей.



Как сообщалось ранее, Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье.