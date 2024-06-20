Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Белоусов пригрозил уголовной ответственностью за срыв сроков строительства жилья для военных
Глава Минобороны пригрозил уголовной ответственностью за срыв сроков строительства жилья для военнослужащих
Министр обороны Андрей Белоусов напомнил о том, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность. Это заявление он сделал во время инспекции объектов инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
«Вы будете ежемесячно отчитываться о количестве механизмов и людей, задействованных в строительстве. И если вы не сдадите объект в срок, это будет ваша уголовная ответственность», – предупредил министр, передает ТАСС.
Кроме того, Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке. Также он предложил включить этот санаторий в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников спецоперации.
В министерстве обороны подчеркнули, что создание условий для реабилитации и скорейшего восстановления здоровья военнослужащих, участвующих в спецоперации, является приоритетной задачей. Министр также отметил, что достойные условия для санаторно-курортного лечения должны быть обеспечены не только для военнослужащих, но и для военных пенсионеров и членов их семей.
Как сообщалось ранее, Белоусов потребовал построить в срок военный городок для морпехов в Приморье.