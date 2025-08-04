Пушилин сообщил о старте восстановления районов Донецка в 2025-м

Пушилин сообщил о начале восстановления более 2,1 тыс. домов Донецка в 2025-м

Tекст: Елизавета Шишкова

Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости». Поврежденными или разрушенными оказались 2189 многоквартирных домов и 256 социальных объектов в Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском районах города.

Пушилин подчеркнул, что решение о восстановлении районов стало символичным и важным после того, как линия фронта была отодвинута, что позволило сосредоточиться на этих территориях. «Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка – это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы», – заявил глава республики.

Он отметил, что уже разработана трехлетняя программа совместно с Минстроем России и властями Москвы, а основное внимание уделяется запросам жителей, которые определяют приоритеты восстановления объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ракетный удар повредил множество объектов на территории Донецка, включая Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.

Вблизи города Родинское также была повреждена часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская», второго по величине угольного предприятия в ДНР.