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Пушилин сообщил о старте восстановления районов Донецка в 2025-м
Пушилин сообщил о начале восстановления более 2,1 тыс. домов Донецка в 2025-м
В четырех районах Донецка, где повреждено свыше 2,1 тыс. домов и 256 социальных объектов, работы по восстановлению стартуют в 2025 году.
Работы по восстановлению четырех районов Донецка начнутся в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости». Поврежденными или разрушенными оказались 2189 многоквартирных домов и 256 социальных объектов в Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском районах города.
Пушилин подчеркнул, что решение о восстановлении районов стало символичным и важным после того, как линия фронта была отодвинута, что позволило сосредоточиться на этих территориях. «Самым важным, на самом деле символичным, Владимир Владимирович, стало, конечно же, решение о восстановлении четырех, ранее считавшихся прифронтовыми, районов Донецка – это Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы», – заявил глава республики.
Он отметил, что уже разработана трехлетняя программа совместно с Минстроем России и властями Москвы, а основное внимание уделяется запросам жителей, которые определяют приоритеты восстановления объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ракетный удар повредил множество объектов на территории Донецка, включая Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов.
Вблизи города Родинское также была повреждена часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская», второго по величине угольного предприятия в ДНР.