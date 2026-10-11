Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Германии призвали заключить сделку с Россией по дизелю вслед за США
В Германии захотели топливной сделки с Россией вслед за США
Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США, заявила заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг.
Ситуацию с ценами на заправках в Германии Виттиг назвала «скандалом», пишут СМИ«Газета.Ru».
«Политика санкций против России, которая наносит ущерб прежде всего нам самим, потерпела полный провал», – заявила она.
По ее мнению, Германии тоже нужна сделка с Россией по дизельному топливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ сообщили, что дизельная сделка между Россией и США стала шоком для союзников Украины.
В субботу Минэкономики Германии отреагировало на эту договоренность.
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.
В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.