Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС
Роскосмос начал унификацию платформы и компоновку частей для лунной АЭС
Роскосмос начал работы по компоновке составных частей для будущей атомной электростанции на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Специалисты Роскосмоса приступили к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС, передает ТАСС.
«Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию», – заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Баканов назвал создание лунной электростанции в числе главных целей российской ракетно-космической отрасли.
В субботу заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли.
В прошлом месяце Баканов сообщил о готовности ракет-носителей для отправки на Луну инфраструктуры будущей электростанции.