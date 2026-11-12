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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 13:43 • Новости дня

    Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС

    Роскосмос начал унификацию платформы и компоновку частей для лунной АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Роскосмос начал работы по компоновке составных частей для будущей атомной электростанции на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Специалисты Роскосмоса приступили к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС, передает ТАСС.

    «Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию», – заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Баканов назвал создание лунной электростанции в числе главных целей российской ракетно-космической отрасли.

    В субботу заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли.

    В прошлом месяце Баканов сообщил о готовности ракет-носителей для отправки на Луну инфраструктуры будущей электростанции.

    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    11 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

    В АвтоВАЗе анонсировали старт продаж кроссовера Lada Azimut в начале декабря

    Названы сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Продажи нового отечественного кроссовера Lada Azimut начнутся в начале декабря, сообщили в концерне «АвтоВАЗ».

    Продажи кроссовера Lada Azimut стартуют в начале декабря 2026 года, передает РИА «Новости». «Продажи Азимута стартуют в начале декабря, но конкретная дата пока еще не определена», – сообщили в АвтоВАЗе в ответ на появление информации в Telegram-каналах о планах начать реализацию автомобилей с 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов лично провел тест-драйв гибридной модификации автомобиля Lada Azimut.

    Президент Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера важным шагом в развитии отечественной автомобильной промышленности.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства этой модели историческим событием для всей российской автомобильной отрасли.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

    NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    @ Muhammed Ali Yigit/Anadolu Agency/REUTERS

    NASA объявило конкурс AMPERE Challenge с общим призовым фондом 500 тыс. долларов для американских компаний, разрабатывающих электрические двигатели для космических аппаратов. Участникам предстоит создать и продемонстрировать прототипы двигателей на эффекте Холла.

    Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

    Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

    Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

    Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

    Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.

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    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

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    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и начнет работу по ее созданию, заявил глава компании Алексей Лихачев.

    «У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

    В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.

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    10 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Минсельхоз сообщил о росте экспорта зерна из России на 18%

    Минсельхоз: Экспорт зерна из России с начала года вырос на 18%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия с начала 2026 года увеличила экспорт зерна на 18% в физическом выражении и на 15% в стоимостном, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    «Несмотря на внешние вызовы, на середину октября экспорт с начала года увеличился в деньгах на 15%, по тоннажу – на 18%», – заявила Лут в интервью журналу «Эксперт».

    Министр добавила, что основными покупателями российского зерна выступают Египет, Турция, Казахстан и Судан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о сборе российскими аграриями 135 млн тонн зерна и зернобобовых.

    Также она заявила об увеличении объема взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая более чем на треть.

    Кроме того, глава Минсельхоза рассказала об укреплении позиций России в пятерке мировых экспортеров продовольствия.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    10 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Мишустин назвал число спутников орбитальной группировки России

    Мишустин: Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников, около 30 из них входят в систему «Рассвет», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По словам Мишустина, в регионах создаются мощности для серийного производства спутников, они должны снизить стоимость аппаратов примерно на треть, передает РИА «Новости».

    «В целом эти инициативы позволяют ускорить темпы наращивания собственной орбитальной группировки. Ее размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, около 30 из них входят в глобальную систему «Рассвет», которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть интернет», – заявил премьер-министр на стратегической сессии «Развитие космической деятельности». Он добавил, что система «Рассвет» увеличится за два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета назвали вопросом технологической независимости России.

    В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки в следующем году.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет».

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    10 ноября 2026, 16:11 • Новости дня
    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз класса «Волго-Дон макс»

    ОСК: Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз класса «Волго-Дон макс»

    Tекст: Денис Тельманов

    На нижегородском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Красное Сормово» состоялся спуск на воду очередного многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD59 класса «Волго-Дон макс».

    Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, пиломатериалы, металлолом и опасные грузы, по внутренним водным путям и морским маршрутам. Габариты сухогруза рассчитаны с учетом ограничений Волго-Донского судоходного канала, сообщает ОСК.

    После спуска на воду строительство продолжится на достроечной набережной завода. Затем судну предстоят швартовные и ходовые испытания для проверки работы пропульсивного комплекса, систем автоматики, навигации, связи и жизнеобеспечения.

    Предприятие постепенно завершает серийную программу строительства сухогрузов проекта RSD59 и переходит к созданию судов на базе первой в России унифицированной платформы для грузовых судов типа «река-море» «Платформа № 1». На ее основе планируется строить сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда с использованием единой базовой архитектуры.

    Запуск новой платформы сопровождается модернизацией завода «Красное Сормово». Внедрение технологий потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и цифрового управления производством позволит выпускать до 20 грузовых судов в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Объединенная судостроительная корпорация представила концепцию автономного сухогрузного судна смешанного плавания.

    Нижегородский завод «Красное Сормово» передал владельцу пятое с конца сентября судно проекта RSD59.

    В сентябре на предприятии началось строительство головного сухогруза проекта KSD1 нового поколения.

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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

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    10 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Баканов назвал три главные цели российской ракетно-космической отрасли

    Глава Роскосмоса назвал создание лунной электростанции главной целью отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции, лунной электростанции и новых ракет главными целями развития ракетно-космической отрасли страны.

    По его словам, создание флагманских продуктов, принесение пользы для смежных отраслей и развитие космической экономики стали основными целями ракетно-космической отрасли России, передает РИА «Новости». «Все восемь федеральных проектов направлены на достижение трех главных целей развития отрасли. Первая – в рамках реализации нацпроекта «Космос» создаем флагманские продукты: ракету «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, лунную электростанцию мощностью от пяти до десяти киловатт и Российскую орбитальную станцию», – заявил Баканов.

    Запуск первого из шести модулей Российской орбитальной станции намечен на 2028 год. Второй целью Баканов обозначил пользу для смежных сфер, включая предотвращение ущерба в погодозависимых отраслях и применение спутниковых снимков для нужд картографии.

    Третьей задачей стало развитие экономики отрасли. Предприятия должны нарастить собственные инвестиции и уменьшить кредитную нагрузку. Кроме того, ожидается кратный рост рынка наблюдения за Землей с учетом государственного и коммерческого спроса. Значимой целью также признана цифровая трансформация, в рамках которой внедряются технологии искусственного интеллекта.

    Глава госкорпорации отметил эффективность компьютерного моделирования при расчете теплового режима двигателя для аппарата «Луна-ресурс». Роскосмос совместно с Росатомом и Курчатовским институтом также разрабатывает лунную атомную станцию в рамках проекта Международной научной лунной станции, в котором участвуют 16 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космической отрасли.

    Он объявил о готовности ракет-носителей для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну.

    В сентябре генеральный директор Роскосмоса анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля.

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    11 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Самолет МС-21 выполнил более 60% сертификационных полетов

    «Ростех» сообщил о высокой степени готовности 18 бортов МС-21

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 выполнил свыше 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    На данный момент выполнено более 60% испытательных полетов импортозамещенного лайнера МС-21, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госкорпорации «Ростех».

    Там отметили, что на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов. В районе аэропорта Жуковский расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые вскоре начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.

    В «Ростехе» напомнили, что лайнер создается в широкой кооперации предприятий под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присутствовал при заключении соглашения на передачу авиакомпании «Аэрофлот» 90 лайнеров МС-21.

    Позже гендиректор филиала ПАО «Яковлев» Андрей Сойнов сообщил о планах выпускать 36 самолетов МС-21 ежегодно к 2032 году.

    Летом заслуженный летчик-испытатель Роман Таскаев заявил об успешном выполнении первого тестового полета полностью импортозамещенного МС-21.

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    10 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Мишустин призвал активнее привлекать бизнес к развитию космической деятельности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественным компаниям необходимо активнее участвовать в масштабных ресурсоемких проектах, в том числе по развитию космоса, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава правительства выступил на стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Там он подчеркнул необходимость внедрения технологических новинок, передает ТАСС.

    «Все направления космической деятельности достаточно ресурсоемкие, масштабные. Поэтому очень важно активнее вовлекать бизнес к участию в таких проектах и создавать дополнительные стимулы для инноваций и технологических новинок», – сказал Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Мишустин заявил о наличии ресурсов для достижения технологического лидерства России.

    Премьер-министр выступил с инициативой создания рабочей группы по космической экономике в рамках ШОС.

    В прошлом году Мишустин акцентировал важность интеграции частного бизнеса в производственные цепочки предприятий российской космической отрасли.

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    10 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Пентагон назвал космос сферой ведения войны

    Глава Пентагона Хегсет назвал космос сферой ведения боевых действий

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы должны обеспечивать превосходство в космическом пространстве, которое рассматривается как одна из сфер ведения боевых действий, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом», – заявил Хегсет.

    Во время выступления в Военно-морском колледже в Ньюпорте глава ведомства добавил, что в настоящее время наблюдается период беспрецедентного прогресса и перемен, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет сообщил об оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    В сентябре председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил о необходимости подготовки американских военнослужащих к противостоянию в окололунном пространстве.

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

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    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    «Ржавый кинжал» наткнулся на российскую ПВО

    Попытка ВСУ применить новый вид крылатых ракет тут же столкнулась с эффективными действиями российской ПВО. О каком виде вооружений идет речь, какова главная идеология его применения – и почему перед нами фактически попытка американского ВПК скопировать логику российских оружейников? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

      За работу в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по общему правилу положена повышенная оплата. Но по желанию работника вместо нее можно выбрать другой день отдыха. В таком случае работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха можно использовать в течение одного года или присоединить к отпуску в пределах этого срока. После истечения года взять такой день отдыха уже нельзя, однако при увольнении работодатель обязан доплатить за все неиспользованные дни. Разбираемся, как оформить отгул в 2026 году, можно ли взять его без согласования и когда вместо отдыха положены деньги.

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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