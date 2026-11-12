Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС

Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год

Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.