При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Хуситы нанесли удар по НПЗ на юге Саудовской Аравии
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джизан на юге Саудовской Аравии, заявил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.
«Нефтеперерабатывающий завод в Джизане подвергся атаке со стороны террористического ополчения хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».
Представитель коалиции предупредил о жестком военном ответе на нападения на мирных жителей и гражданские объекты королевства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил об атаке хуситов на порты Джидда и Джизан в Саудовской Аравии.
В среду Анкара решительно осудила удар йеменского движения по финансовому центру имени короля Абдаллы в Эр-Рияде.
В тот же день саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.