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В Ормузском проливе после подрыва на минах загорелись три танкера
Fars: В Ормузском проливе после подрыва на минах загорелись танкеры
В Ормузском проливе три танкера подорвались на морских минах и загорелись, несмотря на сопровождение американских военных, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Три танкера «пострадали от сильного взрыва и пожара после подрыва на морских минах» в Ормузском проливе за последние несколько часов, передает Al Jazeera со ссылкой на агентство Fars и заявление Корпуса стражей исламской революции.
Один из них подорвался у южного побережья, два других – к востоку от пролива. Суда находились «под усиленной воздушной охраной и сопровождением вторгшейся армии США».
«Воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. Изображения взрывов и пожаров на этих судах будут опубликованы в ближайшие часы», – заявили в КСИР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции сбил 20-й американский дрон над восточной частью Ормузского пролива. В субботу ВМС Ирана сообщили о пожаре на танкере после подрыва на мине в запретной зоне Ормуза. Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.