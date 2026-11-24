Fars: В Ормузском проливе после подрыва на минах загорелись танкеры

Tекст: Катерина Туманова

Три танкера «пострадали от сильного взрыва и пожара после подрыва на морских минах» в Ормузском проливе за последние несколько часов, передает Al Jazeera со ссылкой на агентство Fars и заявление Корпуса стражей исламской революции.

Один из них подорвался у южного побережья, два других – к востоку от пролива. Суда находились «под усиленной воздушной охраной и сопровождением вторгшейся армии США».

«Воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. Изображения взрывов и пожаров на этих судах будут опубликованы в ближайшие часы», – заявили в КСИР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции сбил 20-й американский дрон над восточной частью Ормузского пролива. В субботу ВМС Ирана сообщили о пожаре на танкере после подрыва на мине в запретной зоне Ормуза. Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.