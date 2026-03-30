Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Депутат Боруджерди сообщил о проработке в парламенте Ирана выхода из ДНЯО
Иранские парламентарии обсуждают возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне военной эскалации в регионе, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
По его словам, предполагается, что Иран не будет являться членом международного договора, не будет обязан вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы.
Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта повлияла на позиции иранских властей относительно международных соглашений по ядерной тематике.
МИД России предупредил о риске подрыва глобального режима нераспространения ядерного оружия из-за ударов США и Израиля по иранским объектам, в том числе под гарантиями МАГАТЭ.