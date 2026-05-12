    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    В Госдуме отвергли предложение об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников доложил Путину о росте доходов россиян
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    12 мая 2026, 23:11

    Агентство Fars сообщило о пяти условия Ирана к США для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник https://t.me/farsna/435173

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    12 мая 2026, 13:00
    Эксперт назвал дело против Ермака последним предупреждением Вашингтона Зеленскому

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уголовным делом против Андрея Ермака Белый дом отправил последнее предупреждение Лондону и Киеву. Если они не пойдут на американские условия урегулирования украинского кризиса, следующим шагом может быть политическое устранение Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели дело на экс-главу офиса президента.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могли бы открыть дело в отношении Андрея Ермака сразу после отставки, когда появились первые подозрения в его причастности к созданию коррупционных схем. Но тогда этого не было сделано, поскольку торг между Вашингтоном и Лондоном шел в относительно спокойном ключе», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его словам, в данный момент у Лондона и Киева есть два главных сценария развития событий: проводить на Украине президентские выборы и соглашаться на мирное соглашение с уступкой территории или продолжать вести боевые действия.

    «Судя по всему, Белый дом отбросил условности и преследованием Ермака отправил Киеву и его британским кураторам последнее предупреждение. Если украинское руководство не согласится на американский вариант урегулирования конфликта, следующим шагом может стать политическое устранение Владимира Зеленского», – допустил собеседник.

    «Ермак в этой ситуации является просто разменной фигурой, пусть и не пешкой, а ферзем. Очевидно, его судьба предрешена и от приговора ему уже не уйти. При этом, на внутреннюю украинскую политику это не окажет практически никакого влияния», – спрогнозировал эксперт.

    «Финансовые потоки, которыми распоряжался Ермак, замкнет на себя другой функционер Зеленского. Кроме того, определенные преференции получит давний соперник фигуранта – глава администрации президента Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов)», – добавил спикер.

    Скачко также обратил внимание на то, что Ермак не прекращал предположительно коррупционные действия даже в начале 2022 года, когда российские войска находились максимально близко к Киеву. «Как видим, ни о каком патриотизме со стороны команды Зеленского речи не шло и не идет. Кого-то насильно мобилизуют сотрудники ТЦК, чтобы отправить на фронт, а кто-то «пилит» сотни миллионов», – отметил он.

    Военкор Александр Коц в своем канале в Max назвал Ермака «символом той самой украинской «несговорчивости», которая бесит Белый дом». «Именно он озвучил формулу «ни метра земли», и именно его команда в Женеве и Абу-Даби рубила российские пункты из плана Уиткоффа», – напомнил он.

    «Сначала его убрали из офиса президента под коррупционным предлогом в ноябре – аккурат к переговорной фазе. Теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже уголовное подозрение – руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник ФБР», – продолжил Коц.

    «Это сигнал не столько Ермаку – он уже политический труп с ноября. Это сигнал Зеленскому: «антикоррупционный ошейник», который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом «реформ», прекрасно затягивается в обратную сторону. Не хочешь садиться за стол на условиях Трампа – следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол. Привет от Дональда передан. Расписаться не забудьте», – иронично заключил Коц.

    Ранее стало известно, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен (примерно 381 млн рублей) на строительстве элитного жилого комплекса «Династия» в районе Козина под Киевом.

    Дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины: «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Правоохранители заявили о подозрении в отношении Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента Украины. Высший антикоррупционный суд арестовал все указанные в деле земельные участки и недостроенные объекты.

    По данным НАБУ, участники схемы договорились возвести для себя четыре частные резиденции площадью 1 тыс. кв.м. каждая. Также предполагалось строительство СПА-зоны, бассейна и спортзала. По данным НАБУ и САП, «отмывочная» схема работала с 2021 по 2025 годы.

    Стоит также отметить, что в 2020 года к проекту привлекли бизнесмена Тимура Миндича, которого впоследствии заподозрили в координации коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее 100 млн долларов.

    Напомним, Андрей Ермак подал в отставку в ноябре 2025 года. Это произошло после того, как детективы НАБУ и САП провели обыски в его доме на фоне правоохранительной операции «Мидас» – антикоррупционных расследований в энергетической сфере.

    Сам Ермак заявил, что его «опозорили», а «честь не защитили». Также он анонсировал, что «идет на фронт». Впоследствии стало известно, что он возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

    12 мая 2026, 15:35
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба якобы обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о помощи.

    Он пообещал начать переговоры с Гаваной по этому вопросу, передает РИА «Новости».

    «Ни один республиканец не говорил со мной о Кубе, а это страна-неудачница, которая движется в одном направлении – ко дну! Куба просит помощи, и мы будем разговаривать!», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Трамп также добавил, что пока намерен отправиться в Китай.

    Ранее США увеличили число разведывательных полетов у Кубы.

    Портал Axios сообщал о росте угрозы военного вторжения США на Кубу.

    12 мая 2026, 18:23
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 17:59
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США по поводу атак на ядерные объекты и введения санкций, а также угроз применения силы.

    Правительство Ирана подало иск против СШАв арбитражный суд в Гааге. Причиной названы военная агрессия в отношении иранских ядерных объектов, введение экономических санкций и угрозы применения силы. В сообщении агентства Mizan подчеркивается, что жалоба была связана с нарушением США международных обязательств в ходе так называемой 12-дневной войны, когда в июне 2025 года произошел военный конфликт Израиля при участии США против Ирана, отмечает РИА «Новости».

    Документ был официально зарегистрирован. Иск подан в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, которые предполагают создание международного арбитражного трибунала для разрешения споров между Ираном и США, а также отказ Вашингтона от вмешательства во внутренние дела Тегерана.

    Иран требует, чтобы арбитраж обязал США прекратить любое вмешательство во внутренние дела страны и полностью компенсировать причиненный ущерб как прямого, так и опосредованного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США.

    Также во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана. 

    12 мая 2026, 11:03
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, заявив, что главный гражданский аэропорт страны буквально превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний, сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

    Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

    По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

    В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

    Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

    Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

    Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.

    12 мая 2026, 09:51
    Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

    Резаи заявил, что Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до 90% в случае атаки со стороны США, передает РИА «Новости».

    По его словам, «одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение урана до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте», – написал он в соцсети.

    Ранее канал CNN сообщал, что президент США серьезно рассматривает возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке.

    Власти Ирана подчеркивают: на момент ударов США и Израиля 28 февраля, Тегеран не занимался обогащением урана, это подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

    Ядерные объекты Ирана, где размещаются мощности по обогащению урана, уже неоднократно становились целью ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN сообщил о планах Дональда Трампа возобновить военные операции против Ирана.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи пообещал продолжить обогащение урана даже в случае войны.

    Тегеран пригрозил нанести ответный удар по американским базам в Персидском заливе при нападении Вашингтона.

    12 мая 2026, 04:18
    WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на Трампа инсценировкой

    Tекст: Катерина Туманова

    Опрос NewsGuard показал, что 24% граждан США считают инсценировкой покушения на американского президента Дональда Трампа, особенно так оценивали стрельбу на ужине в Белом доме.

    Около четверти американцев считают апрельскую стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома постановкой, пишет The Washington Post. Согласно опросу компании NewsGuard, среди демократов в это верят примерно треть респондентов, в то время как среди республиканцев – один из восьми.

    Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще склонны считать инцидент инсценировкой по сравнению со старшим поколением. Всего 24% совершеннолетних граждан США назвали событие в отеле Washington Hilton фейком, 45% признали его подлинным, а еще 32% затруднились с ответом.

    «Это поразительно», – заявила редактор NewsGuard София Рубинсон.

    По ее словам, результаты подчеркивают растущий скептицизм американцев по отношению к правительству и прессе, а также готовность доверять непроверенной информации в интернете.

    Белый дом категорически отверг теории заговора. В заявлении администрации подчеркивается, что любой, кто считает покушения на президента Трампа постановкой, является полным идиотом.

    Исследование также затронуло предыдущие инциденты. Покушение на митинге в Батлере сочли инсценировкой 24% опрошенных, включая 42% демократов и 7% республиканцев. Нападение в гольф-клубе во Флориде назвали фейком 16% респондентов.

    Джоан Донован, профессор Бостонского университета, занимающаяся исследованием манипуляций в СМИ, заявила, что результаты свидетельствуют о роли показухи в президентстве Трампа.

    «Кажется невероятным, что это все было инсценировано,. Весь правительственный аппарат превратился в реалити-шоу», – сказала Донован о стрельбе во время ужина с корреспондентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новое покушение выявило разлад в администрации американского президент, который заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    Американский лидер признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента. При этом в мае, когда при стрельбе у Белого дома пострадали двое, американский лидер выступал на бизнес-саммите, с которого эвакуировали только прессу.

    12 мая 2026, 07:27
    CNN сообщил о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    Президент США Дональд Трамп все чаще выражал недовольство позицией Тегерана на переговорах и в последние дни стал серьезнее обсуждать возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

    По информации телеканала, отдельные помощники Трампа отмечали, что глава государства за последние недели стал более склоняться к идее военных действий. Причиной стал рост напряженности вокруг Ормузского пролива, который Иран частично заблокировал, а также внутренние разногласия среди иранского руководства, мешающие компромиссам в ядерных переговорах.

    В администрации США обсуждаются различные подходы: представители Пентагона предлагают точечные удары, чтобы усилить давление на Тегеран и вынудить его к уступкам. В то же время часть советников считает необходимым дать шанс дипломатии и продолжать переговоры.

    В понедельник Трамп провел встречу с командой по вопросам национальной безопасности в Белом доме, где рассматривались возможные сценарии дальнейших действий по отношению к Ирану. По данным источников CNN, окончательное решение не будет принято до его визита в Китай, запланированного на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США к возобновлению крупномасштабных военных операций против Ирана.

    Президент США предупредил Тегеран о возможном нанесении ударов из-за отсутствия мирного соглашения.

    Американский лидер выразил готовность к быстрому нападению на исламскую республику вопреки сомнениям своих советников.

    12 мая 2026, 10:04
    Bloomberg: Трамп и Си Цзиньпин проведут исторический саммит в Пекине

    Tекст: Мария Иванова

    Американский и китайский лидеры встретятся в четверг для обсуждения важнейших вопросов торговли, поставок оружия на Тайвань и напряженной ситуации вокруг Ирана.

    Президент США прибудет в столицу Китая для участия в переговорах на высшем уровне, передает Bloomberg. Это станет первым визитом американского лидера в КНР за почти десять лет

    Главными темами саммита заявлены торговые отношения и конфликт на Ближнем Востоке.

    Ожидается, что глава Белого дома окажет давление на председателя КНР из-за поддержки Ирана и возможных поставок оружия. Вашингтон стремится завершить конфликт, для чего уже ввел санкции против нескольких китайских компаний, закупающих иранскую нефть.

    Еще одной острой темой станет продажа американского вооружения Тайваню. В декабре Вашингтон одобрил пакет военной помощи острову на 11 млрд долларов, что вызвало недовольство Пекина. «Я собираюсь провести эту дискуссию», – заявил Трамп.

    Политик также намерен поднять вопрос об освобождении гонконгского бизнесмена Джимми Лая, приговоренного к 20 годам тюрьмы. Кроме того, стороны обсудят создание нового торгового совета для управления двусторонними экономическими связями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.

    Американский лидер сообщил о перехвате судна с возможным «подарком» для Тегерана от Пекина.

    Председатель КНР в ответном письме подтвердил отсутствие поставок вооружения иранской стороне.

    12 мая 2026, 12:06
    Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитская организация категорически отказалась складывать оружие и продолжит бескомпромиссную вооруженную борьбу для защиты территории Ливана от американо-израильской агрессии.

    Официальное обращение к сторонникам появилось в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь шейх Наим Касем подчеркнул твердую готовность защищать страну от совместной американо-израильской агрессии и категорически отверг возможность капитуляции.

    «Силы исламского сопротивления не сложат оружия, – указал политик. – Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» осуществили 24 боевые операции против израильских вооруженных сил.

    До этого шиитская организация атаковала позиции армии Израиля в 13 районах на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касим ранее призвал правительство страны отказаться от прямых переговоров с израильской стороной.

    12 мая 2026, 21:44
    Трамп прервал выступление из-за шутки про дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду внезапно остановил речь, посмотрев на небо из-за пролетавшего мимо объекта.

    Глава американского государства на мгновение замолчал и перевел взгляд наверх, передает РИА «Новости».

    Политик заметил обычную птицу, однако решил сыронизировать над ситуацией.

    «О-о… Я думал, это дрон. В наше время их делают самых разных размеров», – признался Трамп собравшимся гостям.

    Далее он добавил, что современные беспилотные аппараты обладают огромной разрушительной силой. Присутствующие отреагировали на заминку громким смехом, после чего мероприятие продолжилось в обычном режиме.

    В 2024 году Трамп призывал сбивать таинственные беспилотники над территорией страны. Тогда эти загадочные летательные аппараты заметили в нью-йоркском районе Бронкс.

    12 мая 2026, 07:11
    США сосредоточили возле Ирана более 20 боевых кораблей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

    Группировка американских ВМС у берегов Ирана сейчас насчитывает более 20 боевых кораблей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информационную службу Военно-морского института США. В Аравийском море на боевом дежурстве находятся два авианосца – USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, а также три крупных десантных корабля, 13 ракетных эсминцев, два боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. В Красном море патрулирует еще один ракетный эсминец.

    Американские корабли участвуют в операции по блокаде торговых судов, которые, по данным США, связаны с Ираном и направляются в иранские порты или выходят из них. Блокада проводится в Оманском заливе.

    Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщает, что с начала блокады американские военные моряки перехватили 62 торговых судна, имеющих отношение к Ирану. Ранее в CENTCOM заявляли, что ВМС США сумели предотвратить выход ряда судов из иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады Ирана.

    Американские военные перехватили более 60 торговых судов.

    Истребитель США атаковал иранский танкер при попытке прорыва оцепления.

    12 мая 2026, 14:39
    Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе, сообщил заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

    «В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», – цитирует Акбарзаде агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран ограничивал свои операции участком длиной до 30 морских миль – от острова Ормуз до острова Хенгам. По словам Акбарзаде, теперь речь идет о зоне в 200-300 морских миль, которая включает акваторию от побережья портового города Джаск на востоке до районов западнее островов Кешм и Большой Томб.

    Газета Financial Times писала, что власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе.

    В начале мая Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    12 мая 2026, 06:42
    CENTCOM сообщило о пролете B-1B Lancer над Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer пролетал над Ближним Востоком 9 мая, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети X о пролете стратегического бомбардировщика B-1B Lancer над Ближним Востоком 9 мая, передает РИА «Новости». Командование опубликовало фотографию самолета во время выполнения тренировочной миссии.

    В опубликованном сообщении отмечается, что полет был частью тренировочной программы. Конкретные районы полета стратегического бомбардировщика не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные восстановили списанный стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

    Ранее пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над Ираном.

    До этого два бомбардировщика B-1B Lancer совершили беспосадочный двадцатичасовой вылет с применением высокоточных авиабомб.

    12 мая 2026, 08:19
    Израильская авиация за сутки атаковала 38 ливанских поселений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Израильская боевая авиация в понедельник нанесла удары по 38 населенным пунктам на юге и востоке Ливана, передает РИА «Новости».

    Ливанский военно-полевой источник уточнил: «Вражеской авиацией были атакованы 36 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны».

    Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла 14 ливанских населённых пунктов. В приграничном городе Хиям израильские военные с помощью минирования разрушили несколько жилых домов.

    По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала марта число погибших в результате израильских атак достигло 2879 человек, еще 8730 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация атаковала 28 населенных пунктов на юге Ливана.

    Минздрав республики заявил о гибели 2846 человек из-за массированных обстрелов.

    Очередные удары израильской армии унесли жизни еще 41 человека вопреки действующему перемирию.

    12 мая 2026, 10:39
    Моди призвал школы Индии перейти на дистанционное обучение ради экономии

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил временно перевести школьные занятия в онлайн-формат, связав эту меру с острым топливным дефицитом из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает РИА «Новости» со ссылкой на канал NDTV, премьер-министр Индии Нарендра Моди на выступлении в Хайдарабаде призвал школы страны перейти на дистанционное обучение ради экономии топлива.

    «Я также обращаюсь к школам с просьбой на некоторое время организовать занятия онлайн», – заявил он.

    По данным телеканала, Моди ранее в понедельник предложил фактически вернуть часть ограничений эпохи пандемии COVID-19. Он призвал жителей работать из дома, сократить потребление бензина, воздержаться от покупки золота и от заграничных поездок, подчеркнув, что такие шаги помогут снизить расход энергоресурсов.

    Телеканал отмечает, что индийский премьер связал свои предложения с обострением ситуации вокруг Ирана, приведшей к фактической блокировке Ормузского пролива, через который идет почти половина поставок сырой нефти и около 60% СПГ в Индию. Страна импортирует почти 85% необходимого объема нефти, и резкий рост мировых цен уже ударил по стоимости топлива и промышленной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от зарубежных поездок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Министерство судоходства Индии сообщило о блокировке около 40 судов с нефтью, СПГ и другими стратегическими грузами в Ормузском проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее газовоз MT Sarv Shakti с партией СПГ и 20 членами экипажа на борту пересек Ормузский пролив по пути в индийский порт Вишакхапатнам.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

