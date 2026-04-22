Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану

Tекст: Мария Иванова

Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

«Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

