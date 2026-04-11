CNN сообщил о подготовке Китаем поставок ПВО для Ирана
Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN. По данным двух источников телеканала, Пекин намерен отправить Ирану партию переносных зенитно-ракетных комплексов MANPADS, используя третьи страны для сокрытия истинного происхождения вооружения.
Первая партия MANPADS, как отмечается, уже стала угрозой для низколетящих самолетов ВВС США во время пятинедельной войны, и, по мнению аналитиков, может вновь представлять опасность, если режим прекращения огня будет нарушен. В CNN подчеркнули, что Пекин предпринимает меры для обеспечения секретности маршрутов доставки.
Телеканал ссылается на разведданные, согласно которым Иран рассматривает режим прекращения огня как шанс пополнить свои запасы вооружений через ключевых иностранных партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах с США в Исламабаде после объявления двухнедельного прекращения огня.
Иран намерен взимать плату в биткойнах за проход танкеров через Ормузский пролив и тем самым усиливать контроль над перевозками вооружений в период перемирия.
Эксперты указывали на активный поток оружия из Китая в Иран через территорию Пакистана.