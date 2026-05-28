«Аурус» Путина в Астане сопроводили 16 мотоциклистов
Российский лидер прибыл на церемонию официальной встречи во Дворец независимости. Автомобиль Владимира Путина сопровождали 16 мотоциклистов, передает ТАСС.
Подобный эскорт и количество задействованной техники традиционно считаются знаком особого уважения к прибывшему гостю. Масштаб сопровождения напрямую отражает высокую значимость, которую принимающая сторона придает межгосударственным связям.
В зарубежных поездках глава государства традиционно использует для передвижения отечественный лимузин «Аурус». Визит в столицу Казахстана не стал исключением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.
В воздухе правительственный борт сопроводили истребители Сил воздушной обороны Казахстана.
Посол России Алексей Бородавкин отметил высочайший протокольный разряд торжественной встречи.