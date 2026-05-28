Казахстан анонсировал соглашение об увеличении транзита нефти из России в Китай

Казахстан решил увеличить транзит российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн

Tекст: Вера Басилая

Переговоры Астаны и Москвы по энергетике вышли на новый уровень, передает ТАСС.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что стороны близки к соглашению об увеличении транзита российской нефти в Китай через территорию республики. «Обсуждается. Соответствующее соглашение в высокой стадии готовности к подписанию. [Подписать] постараемся в этот раз. Увеличение на 2,5 млн тонн», – заявил он.

По словам министра, технико-экономическое обоснование для наращивания поставок пока не подготовлено, так как потребуются дополнительные расчеты, строительство новых перекачивающих станций и расширение трубопровода. Аккенженов подчеркнул, что к работе над этими проектами приступят после подписания базовых документов и достижения окончательного согласия сторон.

Глава ведомства также рассказал, что Казахстан и Россия начали обсуждать маршрут крупного газопровода в Китай, известного как «Сила Сибири – 2». По его информации, рассматривается вариант трубы мощностью до 35 млрд кубометров газа в год через территорию Казахстана, который позволит не только обеспечить транзит в КНР, но и повысить газификацию северных и восточных регионов республики.

Президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

Накануне поездки российский лидер опубликовал статью об активном развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

В апреле Минфин США продлил лицензию на транзит российской нефти через территорию республики в Китай до весны 2027 года.