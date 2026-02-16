Путин подтвердил участие в саммите ЕАЭС в Астане

Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.
Путин и Токаев обсудили выполнение договоренностей по развитию российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание совместным торгово-экономическим проектам.
Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане. Президент Казахстана пригласил российского лидера приехать с государственным визитом в страну, и приглашение было принято с благодарностью.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки и договорились поддерживать тесный контакт.
