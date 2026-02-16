Россиянам рассказали о способах снизить платежи за ЖКХ

Эксперт Бондарь рассказал об экономии денег при установке счетчиков на воду

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, установка счетчиков на воду позволяет сэкономить до 30% от стоимости ежемесячных платежей. С начала 2026 года за отсутствие счетчика или несвоевременную поверку тариф на холодную воду может увеличиться в три раза, передает Газета.Ru.

Бондарь отмечает, что, если цена за кубометр холодной воды составляет 50 рублей, а в квартире проживает один человек, оплачивать без счетчика придется 1050 рублей в месяц вместо реальных 350 рублей при наличии счетчика. Экономия на одной воде может быть весьма существенной. Он также напоминает, что можно добиться возврата денег за некачественно оказанные услуги, если составить акт в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Эксперт советует установить датчики движения на свет в кухне и санузлах, чтобы забыть о проблеме оставленного включенным освещения. Стандартная лампа в 60 ватт, работающая по три часа в сутки, обходится примерно в 38 рублей в месяц. Светодиодная лампа с датчиком движения может снизить этот расход до 3 рублей – платежи за освещение сократятся почти в 13 раз.

Для борьбы с задуванием холодного воздуха в квартиры эксперт рекомендует обращаться в управляющую компанию через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» с просьбой найти и устранить утечки в межпанельных швах. Такой ремонт можно провести за счет средств текущего содержания. После устранения дефектов счета за отопление квартиры в 50 квадратных метров могут снизиться на 10%, что даст экономию около 350 рублей в месяц.

Бондарь добавляет, что в случае плохого качества коммунальных услуг акт составляется с точной фиксацией нарушений и подписями сторон. Если представители компании не пришли, документ должны подписать председатель совета дома и двое соседей. Ошибки в оформлении могут стать основанием для отказа в перерасчете, поэтому важно соблюдать все формальности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля ситуации с увеличением платы за коммунальные услуги в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России намерены отслеживать ситуацию с ростом стоимости коммунальных услуг. Руководство Госдумы усилило контроль за тарифами ЖКХ и расширило роль ФАС в их регулировании.