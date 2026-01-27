Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

Tекст: Ольга Самофалова

Морозы оказывают серьезное влияние на рынок газа в США и ЕС. В США цена на природный газ впервые с 2022 года поднялась выше 6 долларов за миллион британских тепловых единиц. При этом почти 10% добычи природного газа в США было приостановлено, что привело к перегрузке электросетей и парализовало транспортную систему, вызвав отмену тысяч рейсов.

Поставки газа на заводы по экспорту сжиженного природного газа в США достигли самого низкого уровня за последний год вследствие зимнего шторма, который привел к сбоям в добыче.

Европа из-за резкого похолодания начала отбирать еще больше газа из подземных газовых хранилищ, в итоге уровень газа там снизился до 45,6% (данные Gas Infrastructure Europe). Это на 15% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Сейчас ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. Цены на газ на эталонном европейском хабе TTF уже достигают 500 долларов за баррель. Синоптики прогнозируют морозы до конца января. Февраль также ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы. Новая волна холодов может снова спровоцировать дополнительный рост цен на природный газ.

Газпром же в России отчитывается о рекордных поставках газа внутри страны из-за морозов. Цены в России остаются стабильными благодаря госрегулированию.

«В США резкий рост цен. Совсем недавно было 130, потом 150 долларов, а теперь подорожание сразу более 200 долларов за тысячу кубометров. По европейским меркам это мало, но по американским меркам это довольно сильный рост», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

«Риски в том, что дорогой газ увеличивает себестоимость электроэнергии, усиливает нагрузку на энергосети и бьет по промышленным потребителям. Для США это означает рост инфляционного давления и вероятность повторения локальных сбоев в энергоснабжении», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

От американского экспорта СПГ в большей степени зависима именно Европа, потому что на азиатских рынках важную роль играют и другие крупные поставщики – это Австралия и Катар. Пострадает ли экспорт из США в ЕС – зависит от того, как долго будет стоять непогода. Пока в затяжную снежную бурю рынок не верит.

«Эффект на американский экспорт СПГ будет в основном зависеть от продолжительности непогоды, но, скорее всего, он будет ограниченным во времени. Последний раз сильный зимний шторм наблюдался в США в феврале 2021 года – тогда это снизило экспорт СПГ в феврале сразу на 30%, но потом он достаточно быстро восстановился», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

На этот раз американские потребители могут легко отделаться. Однако скоро им придется куда тяжелее.

«Когда в США будет построена куча новых экспортных СПГ-заводов, поставщики газа начнут маневрировать между экспортом и внутренним рынком. И даже если в США не будет снежных бурь, цены на внутреннем рынке могут вырасти и держаться высокими просто потому, что морозы ударили по Европе.

В такой ситуации если в Европе цены на газ взлетят на 100 долларов, до 500 долларов, как сейчас, то и в США цены вырастут на 100 долларов, иначе весь газ просто уйдет на внешние рынки. И цены будут оставаться высокими. Вот к чему приведет согласование строительства кучи СПГ-заводов в США», – поясняет Игорь Юшков.

Что касается Европы, то она первый раз переживает такие морозы без основного российского трубопроводного газа. Доля СПГ в импорте газа в ЕС выросла до 45%, из-за чего им приходится жестче конкурировать с азиатскими странами за объемы газа. Как раньше, просто заказать больше газа у Газпрома без какого-либо влияния на рынок и цены, теперь не получится. За СПГ приходится биться с другими рынками, и делать это можно только за счет повышения цены.

«Благо, что в Азии сейчас не так холодно, и там потребители еще не включились по максимум в гонку за заказ. Иначе цены могли бы подскочить еще больше», – говорит Юшков. Газ в Европе стоит уже дороже 500 долларов за тысячу кубометров.

Если в Европе еще и февраль будет холодным, и тем более март, то цены на импорт пойдут еще выше. Потому что ПХГ истощатся, и возможности по отбору снизятся, спрос на импортный СПГ со стороны ЕС будет больше, чем сейчас.

«Если морозы сохранятся до конца января и захватят февраль, цены могут вырасти еще на 10-20% от текущих уровней, прежде всего на спотовом рынке. Электроэнергия будет дорожать следом из-за высокой доли газовой генерации»,

– говорит Чернов.

«Ситуация в Европе некомфортная, но пока не критичная. Заполненность ПХГ к концу отопительного сезона, по нашим прогнозам, может составить 22-25%, что может стать минимумом с 2018 года. Это естественным образом толкает цены наверх, и мы не исключаем, что в случае холодной погоды и в феврале они могут достигнуть 600 долларов за тысячу кубометров, то есть приблизятся к максимумам прошлого года», – говорит Кауфман.

«Более активный отбор газа из ПХГ увеличивает вероятность того, что из отопительного сезона европейцы выйдут с сильно опустошенными ПХГ. Это значит, что весь оставшийся год до ноября 2026 года, им придется много закупать газа не только для текущего потребления, но и для закачки в ПХГ. А это будет удерживать цены на газ в ЕС на высоком уровне на протяжении всего года», – говорит Юшков.

Главное отличие для ЕС – это почти полная зависимость от СПГ и спотового рынка. «Раньше российский трубопроводный газ сглаживал погодные пики и снижал волатильность. Сейчас рынок более чувствителен к погоде, логистике и ситуации за пределами Европы. Сложнее стало управлять ценовыми рисками и запасами. Любой холодный период сразу отражается в котировках и усиливает давление на потребителей и бюджеты», – заключает Чернов.