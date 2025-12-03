  • Новость часа Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    3 декабря 2025, 11:40 • Экономика

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы
    @ IMAGO/Zoonar.com/Maksym Yemelyan/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно?

    Европейские страны стали рекордными темпами отбирать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ). Так, с 15 по 30 ноября они подняли 7,7 млрд кубометров и на 5% превысили показатели ноября 2024 года за этот же период, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE). В первой половине месяца отбор был ниже.

    Отбор в ноябре опережает обычный темп расходов запасов газа примерно на месяц. То есть до нынешнего уровня запасы в хранилищах в ЕС обычно доходили в конце декабря (среднее значение за последние пять лет), передает ТАСС.

    «Настоящие холода в Европу еще не пришли. Впереди несколько месяцев зимней погоды. Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», – говорят эксперты Газпрома.

    Есть несколько причин, почему европейцы вынуждены отбирать больше газа из хранилищ в начале этого отопительного сезона, чем это требовалось в 2024 году.

    «Во-первых, многие европейские компании пытаются сейчас реализовать газ из подземных хранилищ, потому что они опасаются, что дальше цены могут снизиться еще больше. Тогда как они покупали и закачивали этот газ ранее по более высоким ценам, чем сейчас, и дальше боятся получить еще больший убыток»,

    – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года – до 335 долларов за тысячу кубометров 2 декабря.

    Во-вторых, в ЕС приходит меньше трубопроводного газа, чем в прошлом году, потому что на 15-16 млрд кубометров сократились поставки российского газа транзитом через Украину. «Поэтому даже с прежними объемами СПГ европейцы все равно бы отбирали больше газа из подземных хранилищ. Те объемы газа, которые в прошлом году ежесуточно приходили транзитом через Украину из России, теперь компенсируются газом из подземных хранилищ», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Кроме того, ЕС лишился более 1 млн тонн СПГ в год, которые суммарно отгружались на европейский рынок с двух российских проектов – это «Криогаз Высоцк» и «Газпром СПГ Портовая». Теперь поставки остановлены из-за санкций США.

    Третий фактор – у европейцев появилась необходимость «кормить» собственным газом Украину. «Раньше Украина закупала виртуальный реверс, то есть, по сути, транзитный российский газ, а теперь она физически берет голубое топливо у европейцев. По всей видимости, у Украины еще и сократилась собственная добыча в результате российских ударов, поэтому ей приходится еще больше закупать у Европы. Украина плотно села на шею европейцам, которые должны за счет импорта и собственных хранилищ обеспечивать не только собственный рынок, но теперь и украинский», – говорит Игорь Юшков.

    Четвертое отличие нынешнего года от прошлого в том, что в 2025 году в Европе пусть немного, но все-таки подросло потребление газа. «Потребление газа в ЕС стало восстанавливаться после падения в 2022-2023 годах на сверхвысоких ценах. Это произошло за счет того, что газ был все-таки не сверхдорогой, цены были в районе 400 долларов за тысячу кубометров», – говорит Юшков.

    При этом холод, по мнению эксперта, пока не является главной причиной большего отбора газа из ПХГ, чем в прошлом году.

    Чем же опасен более быстрый отбор газа из подземных хранилищ? Тем, что к концу года там может остаться критически мало газа.

    «Самый экстремальный сценарий, если в конце отопительного сезона ударят морозы. Если в феврале и марте стукнут морозы, а в хранилищах будет мало газа, то отбирать его ежесуточно станет сложнее.

    Это приведет к дефициту газа, а покрывать его придется только текущим импортом. Это значит, что Европе придется вступить в конкуренцию с азиатскими рынками за объемы СПГ. В результате этого цены на газ вырастут. Это негативный эффект для европейской экономики», – объясняет Юшков.

    При этом в целом за год отмечается рост доли СПГ в структуре импорта газа в Евросоюзе. «Доля СПГ в импорте газа в ЕС выросла с 37% до 45%. Если за первые девять месяцев 2024 года ЕС импортировал 297 млн кубометров СПГ в сутки, то за аналогичный период 2025 года – 376 млн кубов», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Но как только наступает отопительный сезон, спрос резко возрастает – причем не только в Европе, но и в Азии. И азиатские покупатели переманивают большие объемы СПГ для себя с помощью цены.

    И чем холоднее будет в Азии и Европе, тем сильнее оба региона будут конкурировать за ограниченные объемы СПГ и стимулировать рост цен, заключает Юшков.

