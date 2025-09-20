Европа ускорилась к газовой зависимости от США

Tекст: Ольга Самофалова

Евросоюз решил ускорить процесс отказа от российского СПГ, заявила в соцсети глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Если в июне планировалось полностью прекратить покупать у России СПГ к концу 2027 года, то теперь – на год раньше – к 1 января 2027 года. Этот пункт будет внесен с 19 пакет санкций против России, который еще должен утвердить совет ЕС. Более того, ЕС ждет, что уже в середине 2026 года на рынке будет переизбыток предложения газа.

«Европейцы рассчитывают исключительно на Соединенные Штаты, который в 2024 году говорили, что в 2025-2027 годах они удвоят экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых СПГ-заводов. При этом, США уже являются крупнейшими в мире экспортерами СПГ. Даже если часть СПГ-заводов по каким-то причинам будет заморожена, то из США все равно будет увеличение экспорта», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Американский СПГ уже и так занимает первое место на европейском рынке. Россия – на третьем месте среди поставщиком СПГ в Европу. На втором – Норвегия. По данным Eurostat, в первом полугодии 2025 года Евросоюз закупил СПГ из России на 4,5 млрд евро, что почти на треть больше, чем годом ранее (российского трубопроводного газа приобрели на 2,9 млрд евро, здесь поставки упали из-за прекращения транзита через Украину).

По мнению эксперта, желание Брюсселя внести запрет СПГ из России в новый санкционный пакет продиктовано тем, что им срочно надо продемонстрировать США, как они старательно расчищают рынок сбыта для американских энергоресурсов, то есть делают все для того, чтобы выполнить энергетическую сделку. ЕС как наднациональная структура обязалась увеличить закупку американских энергоносителей и потратить на них за следующие три года 750 млрд долларов.

«Сейчас Евросоюз импортирует энергоносителей из США примерно на 70-80 млрд долларов. Это очень мало: чтобы выйти за три года на 750 млрд долларов, им нужно нарастить объемы в три-четыре раза. Если Брюссель не будет ничего делать, то США обвинят их в срыве сделки и опять поднимет пошлины на европейские товары», – объясняет эксперт ФНЭБ.

Европа неоднократно хотела запретить российские энергоресурсы, и это у нее получалось, но не до конца. Венгрия своим правом вето добилась исключения для себя и других стран по нефти: трубопроводные поставки нефти из России по-прежнему продолжаются в европейские страны. Венгрия и Словакия покупают также российский трубопроводный газ и ядерное топливо у России. Поэтому эти страны не поддерживают европейские законы с подобными запретами.

Однако по запрету СПГ Еврокомиссия, судя по всему, намерена договориться с Венгрией и Словакией.

«ЕК понимает, что продавить на уровень закона запреты по всем российским углеводородам - и по трубопроводной нефти, и по трубопроводному газу, и по ядерному топливу крайне сложно, потому что интересы Венгрии и Словакии пострадают в каждым сегменте. А СПГ в этом плане менее болезненная вещь для них. Поэтому они пытаются ввести запрет именно на СПГ»,

– объясняет Юшков.

Венгрия и Словакия не покупает никакого СПГ, так как у них нет выхода к морю, и через соседние страны они тоже его не покупают. Но уход российского СПГ с европейского рынка создает риски для всех европейских стран. «Если после запрета покупать российский СПГ, газ из США придет в недостаточном объеме, то начнется дефицит и рост цен на спотовом рынке. Это значит, что цены на газ вырастут абсолютно для всех, потому что во всех контрактах на поставку газа имеется привязка к стоимости газа на спотовом рынке», – говорит Юшков.

Однако ЕК, на которую давят США, далее по цепочке сваливают это раздражение на Венгрию и Словакию. Во-первых, Брюссель угрожает прекратить выплаты им из европейских фондов. Во-вторых, там уверяют Венгрию и Словакию, что уход российского СПГ не вызовет дефицит на европейском рынке газа, так как придут дополнительные объемы американского, объясняет эксперт ФНЭБ.

Те страны, которые действительно экспортируют российский СПГ – это Нидерланды, Бельгия Испания, Португалия, Франция – не создают проблем Брюсселю, так как они политически настроены гораздо более критично по отношению к России и вряд ли решатся заблокировать новый санкционный пакет.

Хотя если бы Европа действовала в собственных интересах, а не в интересах США, то она бы сохранила на рынке и российский СПГ, и увеличила бы поставки американского СПГ. Это усилило бы конкуренцию на рынке, и цены на газ пошли бы вниз,

что улучшило бы ситуацию в промышленности и повысило выживаемость европейского экспорта. Однако Брюссель выбирает иной путь.

Что касается России, то бюджет ничего не потеряет от такого запрета: проект «Ямал СПГ», являющийся сейчас единственным поставщиком СПГ в Европу, имеет налоговые льготы и не платит экспортную пошлину. Скорее всего, ему придется искать рынок сбыта в Азии. Например, Китай недавно впервые начал покупать даже подсанкционный российский СПГ.

Однако вероятность обходных схем исключать нельзя: российское топливо может попадать в Европу, например через Турцию, говорит Юшков. Схема хорошо знакома: Анкара уже перепродает Европе дизель, став в 2023 году крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. История с реэкспортом вполне может повториться и в случае с СПГ.



