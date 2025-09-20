  • Новость часаВ Европе начали обсуждать передачу Украине активов России в виде кредита
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американские IT-гиганты запретили выезд из США иностранным сотрудникам
    Минобороны заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине
    Глава Минздрава Мурашко обозначил оптимальный размер зарплаты врачей
    Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    NBC: Чарли Кирка убили из немецкой винтовки Mauser XIX века
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    18 комментариев
    20 сентября 2025, 15:05 • Экономика

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    Евросоюз решил ускорить процесс отказа от российского СПГ, заявила в соцсети глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Если в июне планировалось полностью прекратить покупать у России СПГ к концу 2027 года, то теперь – на год раньше – к 1 января 2027 года. Этот пункт будет внесен с 19 пакет санкций против России, который еще должен утвердить совет ЕС. Более того, ЕС ждет, что уже в середине 2026 года на рынке будет переизбыток предложения газа.

    «Европейцы рассчитывают исключительно на Соединенные Штаты, который в 2024 году говорили, что в 2025-2027 годах они удвоят экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых СПГ-заводов. При этом, США уже являются крупнейшими в мире экспортерами СПГ. Даже если часть СПГ-заводов по каким-то причинам будет заморожена, то из США все равно будет увеличение экспорта», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Американский СПГ уже и так занимает первое место на европейском рынке. Россия – на третьем месте среди поставщиком СПГ в Европу. На втором – Норвегия. По данным Eurostat, в первом полугодии 2025 года Евросоюз закупил СПГ из России на 4,5 млрд евро, что почти на треть больше, чем годом ранее (российского трубопроводного газа приобрели на 2,9 млрд евро, здесь поставки упали из-за прекращения транзита через Украину).

    По мнению эксперта, желание Брюсселя внести запрет СПГ из России в новый санкционный пакет продиктовано тем, что им срочно надо продемонстрировать США, как они старательно расчищают рынок сбыта для американских энергоресурсов, то есть делают все для того, чтобы выполнить энергетическую сделку. ЕС как наднациональная структура обязалась увеличить закупку американских энергоносителей и потратить на них за следующие три года 750 млрд долларов.

    «Сейчас Евросоюз импортирует энергоносителей из США примерно на 70-80 млрд долларов. Это очень мало: чтобы выйти за три года на 750 млрд долларов, им нужно нарастить объемы в три-четыре раза. Если Брюссель не будет ничего делать, то США обвинят их в срыве сделки и опять поднимет пошлины на европейские товары», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Европа неоднократно хотела запретить российские энергоресурсы, и это у нее получалось, но не до конца. Венгрия своим правом вето добилась исключения для себя и других стран по нефти: трубопроводные поставки нефти из России по-прежнему продолжаются в европейские страны. Венгрия и Словакия покупают также российский трубопроводный газ и ядерное топливо у России. Поэтому эти страны не поддерживают европейские законы с подобными запретами.

    Однако по запрету СПГ Еврокомиссия, судя по всему, намерена договориться с Венгрией и Словакией.

    «ЕК понимает, что продавить на уровень закона запреты по всем российским углеводородам - и по трубопроводной нефти, и по трубопроводному газу, и по ядерному топливу крайне сложно, потому что интересы Венгрии и Словакии пострадают в каждым сегменте. А СПГ в этом плане менее болезненная вещь для них. Поэтому они пытаются ввести запрет именно на СПГ»,

    – объясняет Юшков.

    Венгрия и Словакия не покупает никакого СПГ, так как у них нет выхода к морю, и через соседние страны они тоже его не покупают. Но уход российского СПГ с европейского рынка создает риски для всех европейских стран. «Если после запрета покупать российский СПГ, газ из США придет в недостаточном объеме, то начнется дефицит и рост цен на спотовом рынке. Это значит, что цены на газ вырастут абсолютно для всех, потому что во всех контрактах на поставку газа имеется привязка к стоимости газа на спотовом рынке», – говорит Юшков.

    Однако ЕК, на которую давят США, далее по цепочке сваливают это раздражение на Венгрию и Словакию. Во-первых, Брюссель угрожает прекратить выплаты им из европейских фондов. Во-вторых, там уверяют Венгрию и Словакию, что уход российского СПГ не вызовет дефицит на европейском рынке газа, так как придут дополнительные объемы американского, объясняет эксперт ФНЭБ.

    Те страны, которые действительно экспортируют российский СПГ – это Нидерланды, Бельгия Испания, Португалия, Франция – не создают проблем Брюсселю, так как они политически настроены гораздо более критично по отношению к России и вряд ли решатся заблокировать новый санкционный пакет.

    Хотя если бы Европа действовала в собственных интересах, а не в интересах США, то она бы сохранила на рынке и российский СПГ, и увеличила бы поставки американского СПГ. Это усилило бы конкуренцию на рынке, и цены на газ пошли бы вниз,

    что улучшило бы ситуацию в промышленности и повысило выживаемость европейского экспорта. Однако Брюссель выбирает иной путь.

    Что касается России, то бюджет ничего не потеряет от такого запрета: проект «Ямал СПГ», являющийся сейчас единственным поставщиком СПГ в Европу, имеет налоговые льготы и не платит экспортную пошлину. Скорее всего, ему придется искать рынок сбыта в Азии. Например, Китай недавно впервые начал покупать даже подсанкционный российский СПГ.

    Однако вероятность обходных схем исключать нельзя: российское топливо может попадать в Европу, например через Турцию, говорит Юшков. Схема хорошо знакома: Анкара уже перепродает Европе дизель, став в 2023 году крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов. История с реэкспортом вполне может повториться и в случае с СПГ.


    Главное
    Названа возможная причина обрушения в школе в Москве
    Пашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    Объявлено время признания Палестины десятью странами ООН
    ВОЗ назвала главные причины смертности среди россиян в 2025 году
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Синоптик Позднякова: Следующая неделя в Москве начнется с тепла до +25 °С
    Сотрудника Внуково оштрафовали за 364 посещения бизнес-зала

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации