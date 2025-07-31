Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США

Tекст: Ольга Самофалова

Энергетическая сделка Дональда Трампа с Евросоюзом в рамках торгового соглашения поразила экспертов. Европа согласилась закупить у США энергоносители на колоссальную сумму – 750 млрд долларов за три года, то есть по 250 млрд долларов в 2026-2028 годах.

Однако откуда у США столько энергоносителей, не поймут эксперты ни в России, ни на Западе. Чтобы условия сделки были реализованы, ЕС должен как минимум утроить импорт американской нефти, газа и угля по сравнению с 2024 годом.

Дело в том, что в 2024-м ЕС потратил на импорт нефти, газа и угля от всех поставщиков 375 млрд евро. При этом на закупку именно американских энергоресурсов ЕС потратил лишь 83,4 миллиардов в пересчете на доллары. Так, Европа купила нефть из США на 45,4 млрд долларов, СПГ – на 16,3 млрд долларов, и остальное топливо, включая уголь и нефтепродукты – на 21,7 миллиардов.

«При текущих объемах импорта из США на закупку энергоносителей общей стоимостью 750 млрд долларов у ЕС уйдет девять лет (без учета поставок урана), что выходит далеко за рамки президентства Трампа», – отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Либо – чтобы достичь плана по сделке с США за три года – Брюссель должен будет отказаться от любых других закупок энергоносителей, кроме как американских, в том числе от более выгодного по логистике и цене газа из России и выгодного из-за логистики газа из Норвегии.

Но самое смешное, что у самих Штатов нет столько энергоресурсов, сколько они хотят продавать Евросоюзу. В 2024 году США во все страны мира экспортировали энергоресурсов на 318 млрд долларов. И это был рекорд. Получается, что Вашингтону придется не только увеличить добычу ресурсов и нарастить их экспорт, да еще, по сути, продавать их только европейцам, никуда более. Понятно, что выглядит это все более чем странно и невероятно. США просто не смогут так быстро нарастить экспорт СПГ. При Трампе отмечается бум инвестиционных решений по новым проектам строительства СПГ-заводов, однако на их строительство и запуск потребуются годы.

Зачем же Трамп продавил ЕС на такие большие суммы? Вероятно, это задел на будущее, чтобы потом не пришлось подписывать новые сделки, и чтобы держать Брюссель в тонусе, так как европейцы всегда будут отставать от показателей.

Но есть и очень важная краткосрочная выгода для США. «Эта сделка усиливает политические предпосылки для заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США в ЕС, которые снизят зависимость европейских потребителей от дорогостоящих закупок газа на спотовом рынке. Заключение долгосрочных контрактов позволит ЕС уменьшить затраты на импорт СПГ, сократить закупки газа из России и удовлетворить политические амбиции Трампа», – говорит Родионов.

Дело в том, что

к 2028-2030 годам США планируют ввести в строй новые экспортные СПГ-мощности, увеличив производство в полтора раза. Но чтобы построить эти заводы, инвестиции и покупатели нужны уже сейчас. И европейцы станут этими покупателями, подписав долгосрочные контракты и дав зеленый свет на инвестиции в новые СПГ-проекты США.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что в 2021-2023 годах Евросоюз потратил на развитие «зеленой энергетики» и нелепые попытки «сокращения зависимости» от российского газа около 630 млрд долларов за три года. Такая цифра прозвучала на Петербургском экономическом форуме в 2024 году.

«С точки зрения логики Трампа, если, допустим, с этой цифрой он знаком, для ЕС, который, опять же, с его точки зрения, потратил впустую 630 млрд долларов за три года, было бы больше смысла добавить к этой сумме еще 20% и получить в лице США гарантированного поставщика топлива, а не заниматься ерундой в виде возобновляемой энергетики. Однако где США возьмут недостающий объем энергоресурсов, по-видимому, даже Трамп сам еще не знает. Было бы пикантно, если бы США вдруг начали дополнительно перепродавать Евросоюзу топливо из России, особенно газ», – говорит Мильчакова.

Для России эта сделка означает одно: ЕС будет еще активней избавляться от российских энергоресурсов, так как замена им найдена в лице США.

«Сделка США и ЕС может почти полностью вытеснить Россию с рынка газа ЕС, но не обязательно, поскольку в Евросоюзе нет правового механизма, заставляющего отдельные страны централизованно покупать топливо у какого-то одного поставщика. В конечном счете все эти три «энергопакета», о которых все уже забыли, и газовая биржа, создавались, чтобы рынок газа в Европе был конкурентным. Но похоже, что конкурентным он был тогда, когда на этом рынке Газпром честно конкурировал с Норвегией, Алжиром и локальными поставщиками трубопроводного газа», – отмечает Мильчакова.

Россия поставляет в ЕС газ по «Турецкому потоку», и в числе получателей – Венгрия и Словакия, которые выбивают себе особое отношение и до сих пор продолжают получать нефть и газ из России.

«Венгрия и Словакия не согласятся на отказ от импорта российского газа по «Турецкому потоку», это значит, что «нагрузка» по импорту дорогостоящего СПГ из США ляжет на остальные 25 стран ЕС. Так что Россия и Газпром, возможно, ничего не потеряет от этой сделки»,

– говорит Мильчакова.

Вот выдавить российский СПГ с европейского рынка у Брюсселя больше шансов. Из-за этого пострадает наш поставщик «Новатэк». «Но не исключено, что «Новатэк« продолжит производить СПГ на своих заводах, только начнет продавать его третьим странам, которые будут этот СПГ поставлять в ЕС», – отмечает Мильчакова.

При худшем сценарии она не исключает образования дефицита газа в Европе и даже роста цен до 2 тыс. долларов за тысячу кубометров для европейских потребителей.

«По газу американцы вполне могут нас заместить, вопрос только цены такой замены и сопротивления со стороны ряда стран Евросоюза. Потому что добровольно страны типа Венгрии и Словакии не захотят отказываться от российского газа», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Что касается российской нефти, то порядка 20 млн тонн закупает Венгрия и Словакия. «Можно заменить и нашу нефть, но проблема в том, что американцы экспортируют в основном легкую малосернистую нефть, а мы поставляем тяжелую сернистую нефть Urals, которая лучше подходит для европейских НПЗ в целом для выработки нефтепродуктов. Поэтому здесь будет не совсем равнозначная замена», – указывает эксперт ФНЭБ. Европейцам придется очень много инвестировать в модернизацию НПЗ под новый вид нефти.

В теории ЕС может дойти до замены ядерного топлива из России на американское на европейских АЭС. «Советские и российские АЭС заточены под российские поставки, как в Венгрии, например, но в целом, заместить на другое топливо возможно. Но это будет не оптимально как с технической точки зрения, так и с экономической. Все-таки Россия – крупнейший производитель обогащенного урана. У Европы встанет вопрос как безопасно заместить наше топливо, и сколько это будет стоить», – отмечает Юшков.

ЕС, взяв на себя такие огромные обязательства по закупке американских энергоресурсов, явно впадает в сильную энергетическую зависимость США. Причем, такая зависимость будет куда страшнее, чем от российских энергоресурсов.

«Россия никогда не выставляла политические требования в обмен на газ, мол, «отменяйте санкции или признавайте новые российские регионы, либо мы вам газ или нефть перекроем». Даже после 2014-го такого не было. Мы всегда говорили, что эта зависимость взаимная: если европейцы не берут наш газ по трубе, то у нас снижается добыча. А США постоянно политизируют энергетическую сферу. Но ЕС чувствует себя частью Запада, а не России, поэтому зависимость от США их пугает меньше», – рассуждает Юшков.

Впрочем, от конкуренции с азиатским рынком за СПГ Европе не уйти, напоминает Мильчакова. Американские поставщики при более высоких ценах в Азии будут направлять своей газ именно туда, а значит, на европейском рынке о временем найдется место и для альтернативных поставщиков, в том числе российских, заключает эксперт.