  • Новость часаСилы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами
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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    6 ноября 2026, 21:36 • Новости дня

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по транспорту в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Каменско-Днепровском округе Запорожской области мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.

    Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает администрация округа в «Максе». В результате атаки также получили повреждения четыре автомобиля, ангар сельскохозяйственного предприятия, квартира в многоэтажном доме и частное домовладение.

    Местных жителей призвали соблюдать предельную осторожность и при опасности сразу проходить в укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Каменско-Днепровского округа Запорожской области со стороны ВСУ.

    Ранее украинский беспилотник нанес удар по комбинированной дорожной машине в Запорожской области.

    До этого в Каменско-Днепровском округе три человека пострадали в результате атак беспилотников и артиллерии ВСУ.

    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине

    Эксперт Анпилогов: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями

    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация с энергетикой и логистикой на Украине грозит возвращением крупных городов к бытовым условиям 500-летней давности. Остановка работы энергосистемы может привести к замерзанию людей в своих квартирах и вспышкам тяжелых заболеваний, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Киеве сообщили об энергетическом коллапсе.

    «На Украине электроэнергия дается на три – пять часов в сутки. Веерные отключения идут по графику и без. Выведены из строя основные генерирующие маневренные мощности, обеспечивающие устойчивость и адаптивность энергосистемы», – рассказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, на Украине прекратили работу практически все ТЭЦ, предназначенные для комбинированного производства энергии, а также существенная часть ГЭС Днепровского каскада и других рек. «Фактически в стране остались только атомные станции, которые, впрочем, крайне плохо подходят для управления мощностью в суточном, а тем более – в почасовом ритме», – продолжил спикер.

    «Украина давно зависела от энергетических перетоков с территории Евросоюза. Сейчас ситуация с импортом также обострилась ввиду поражения высоковольтных подстанций с напряжением 700 кВ. Россия выбивает так называемое становое распределение электроэнергии», – детализировал собеседник.

    Ситуация грозит Украине тяжелыми последствиями, предупредил эксперт. «Существовать в таком режиме можно достаточно долго, но условия жизни при этом будут неуклонно и стремительно ухудшаться. Отсутствие электричества приведет к остановке насосов, перекачивающих канализационные стоки. Рано или поздно это вызовет вспышку заболеваний в Киеве и других крупных городах, вплоть до холеры и дизентерии», – отметил спикер.

    «Часть населения будет вырубать деревья и кустарники на городских улицах и устанавливать в квартирах буржуйки. Некоторые переселятся из своих квартир в заброшенные дома с печным отоплением. Мои украинские знакомые прошлую зиму провели в палатке, установленной в их же спальне. Только так они могли согреться», – поделился Анпилогов.

    Эксперт также не исключил, что украинцы переймут опыт азиатских населенных пунктов с коллективным приготовлением еды на придомовых территориях. «Жизнь населения Украины, без преувеличения, рискует в скором времени уподобиться бытовым условиям крестьянской избы XVI века», – указал собеседник.

    При этом, заметил он, помощь Европы кардинальным образом не изменит ситуацию. «Установка генераторов носит очаговый характер. Резервная генерация на жидком топливе серьезно зависит от логистики и наличия энергоносителей, которые, как известно, в приоритетном порядке используются для военных нужд», – пояснил спикер.

    «Что касается высоковольтных трансформаторов, то это сложное устройство, которое изготавливается специалистами для конкретных участков энергосистемы. Украинские власти не смогут приехать в Испанию и как в супермаркете купить необходимое оборудование», – продолжил Анпилогов.

    «К тому же трансформаторы – это довольно габаритные устройства размером с частный жилой дом. Перевезти их на Украину и начать установку незаметно для российской стороны будет практически невозможно. Они являются максимально удобными целями для наших военных», – добавил эксперт.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар БПЛА по аккумуляторному парку в Белой Церкви в Киевской области, сообщило Минобороны в своем канале в Max. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Киев в ночь на пятницу практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ. В некоторых правобережных районах действуют экстренные и аварийные отключения света. Судя по опубликованным кадрам панорамы жилых массивов, свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры.

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил: восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева – «под большим вопросом».

    По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции. В обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита он заявил, что страна нуждается в трансформаторах, кабелях, современном электротехническом оборудовании и различных генераторах – как дизельных, так и газовых, и попросил латиноамериканские страны и Испанию «срочно» помочь, передает РБК.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины. Вскоре министерство энергетики республики сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на АЭС из-за масштабных повреждений.

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    6 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    Отток населения обрушил цены на аренду квартир в Киеве
    @ EUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве за последний месяц зафиксировано резкое падение цен на аренду жилья из-за массового оттока населения, тогда как в других регионах Украины арендные ставки значительно выросли, сообщили украинские СМИ.

    Стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц упала в среднем на 10-15%, а отдельные объекты подешевели до 30%, пишет издание «Страна.ua». По словам руководителя агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрея Романова, резкий обвал цен связан с дисбалансом спроса и предложения: количество арендаторов уменьшилось на 25-30%, а число сдающихся квартир выросло минимум на треть.

    «Люди массово выезжают из Киева – кто в пригород, кто в другие регионы, в первую очередь западные. По нашим оценкам, с лета из столицы уехало до 500 тыс. человек, и отток населения продолжается», – отметил Романов.

    В первую очередь дешевеют квартиры на левом берегу Днепра, откуда люди бегут после атак на мосты, а также жилье возле промышленных объектов и в домах без резервного энергоснабжения. Так, в Киеве появились предложения аренды по 6-8 тыс. гривен в месяц.

    Миграция из Киева спровоцировала резкий рост цен в других областях. В частности, во Львове стоимость аренды выросла, а в Ужгороде скромную однокомнатную квартиру сдают за 1200-1300 долларов (летом цена не превышала 700-750 долларов). Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен в Киеве и рост в регионах, которые считаются «относительно безопасными».

    Мэр Виталий Кличко ранее заявил, что восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева находятся «под большим вопросом».

    По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Накануне СМИ сообщили о погружении улиц украинской столицы в темноту из-за отсутствия электричества.


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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    6 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют

    ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам приобретать биткойн, эфир и USDT

    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России утвердил перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов, включив в него биткойн, эфир и USDT, лимит на покупку составит 300 тыс. рублей в год.

    Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти криптоактивы на биржевом и внебиржевом рынках через брокеров, управляющих или криптообменники, сообщается на сайте Банка России.

    «Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению», – заявили в ЦБ.

    Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. Всем инвесторам перед сделкой предстоит пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.

    В перечень вошли самые ликвидные активы с историей ценообразования не менее пяти лет. Отбор производился с учетом рыночной капитализации и среднедневного объема торгов для снижения рисков инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мосбиржа анонсировала запуск торгов биткойном, эфиром и USDT с 1 декабря.

    В сентябре ЦБ допустил создание базы замешанных в преступной деятельности криптовалютных кошельков.

    В марте правительство согласовало законопроекты о регулировании обращения цифровых валют.

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    6 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    БДИПЧ ОБСЕ отказалось комментировать скандал с тайной тюрьмой под Киевом
    @ Adrian Grycuk/wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не стало комментировать ситуацию вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сославшись на неясность обстоятельств.

    В организации заявили, что фактические обстоятельства произошедшего остаются неясными, передает РИА «Новости». «БДИПЧ не может комментировать события, которые ведомство не в состоянии проверить», – сообщили в бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку прибывшей к секретной тюрьме под Киевом арестованного медика Валентины Молодой.

    Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии.

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    6 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    @ soln360tv

    Tекст: Вера Басилая

    В районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе, из-за чего движение на трассе оказалось перекрыто.

    ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

    В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

    В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.

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    6 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Суд арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Суд на Украине арестовал участницу протеста у тайной тюрьмы под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Суд арестовал на 59 дней Валерию Ладыку, участницу протеста у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

    Суд арестовал на 59 дней с возможностью внесения залога в 66 тыс. гривен Валерию Ладыку, которая во время протестов у тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка толкала служебный транспорт и призывала толпу перевернуть автобус с военными, передает ТАСС.

    Ранее Соломенский суд Киева отправил под стражу без возможности внесения залога медработницу Валентину Молодую.

    По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, дом служил временным пунктом дислокации, где держат мобилизованных и сбежавших в самоволку солдат. Лишь после резонанса в СМИ врачам позволили забрать из подвала нуждавшихся в помощи мужчин со следами побоев и избитого 14-летнего подростка. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов признал наличие множества подобных неофициальных тюрем на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский суд поместил под стражу прибывшего к тайной тюрьме водителя скорой помощи Виктора Ена. В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двоих участников протестов у неофициального места содержания людей под Киевом. Во вторник заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий заявил о возбуждении трех уголовных дел против участников акции.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    6 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину для нужд ВСУ вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения, сообщили в Минобороны.

    Также были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    В среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

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    6 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

    Минфин: В Крыму и Севастополе введут программу льготной ипотеки под 8%

    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов объявило о расширении программы льготного жилищного кредитования на строящуюся недвижимость в Крыму и Севастополе со ставкой 8%.

    Правительство утвердило расширение условий программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации», сообщил Минфин в Max. По новым правилам граждане смогут оформить льготный кредит при покупке квартир или апартаментов в строящихся многоквартирных домах в Крыму и Севастополе.

    Максимальная сумма займа составит 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен достигать не менее 20% от цены договора.

    В ведомстве уточнили, что период государственного субсидирования ставки продлится до 15 лет с момента заключения договора. Программа кредитования на новых условиях будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спрос на новостройки в Московском регионе из-за ужесточения условий льготной ипотеки поставил антирекорд.

    В сентябре Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки.

    Летом президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    6 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал скорую помощь в Запорожской области

    В Запорожской области дрон ВСУ повредил возвращавшуюся с вызова скорую помощь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области беспилотник ВСУ нанес удар по бригаде скорой помощи, которая возвращалась с вызова, сообщило министерство здравоохранения региона.

    В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Мелитополь Запорожской области.

    В сентябре машина скорой помощи подверглась атаке дрона ВСУ в Запорожской области.

    В июле слесарь и начальник местных электрических сетей «Запорожьеэнерго» скончались в результате атаки украинского дрона в Токмакском районе.

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