Суд передал бренд Patrizia Pepe под внешнее управление из-за эксплуатации труда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Две компании из индустрии моды были переданы под судебное управление из-за пособничества в эксплуатации работников в производственной цепочке. Бренды передали часть производства на аутсорсинг фирме, которой управляли граждане Албании, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nazione.

В ходе расследования выяснилось, что субподрядчик систематически нарушал права работников из Албании и Бангладеш. Мигранты сталкивались с неадекватной оплатой труда, изнурительными сменами, отказами в выходных и фальсификацией расчетных листов. В некоторых случаях иностранцы трудились без разрешения на пребывание в стране.

Суд пришел к выводу, что бренды-заказчики проявили неосторожность и не обеспечили должный контроль за выполнявшими их заказы предприятиями. Внешнее управление вводится на один год, при этом компании не прекратят деятельность, но будут обязаны внедрить дополнительные механизмы контроля для устранения нарушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Италии раскрыли банду воров одежды со склада Versace. Ранее компанию Armani оштрафовали за введение потребителей в заблуждение относительно условий труда на подрядных предприятиях.

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