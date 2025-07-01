Prada обвинили в копировании дизайна индийских сандалий Kolhapuri

Tекст: Александра Юдина

Ремесленник из деревни в южном штате Махараштра Хариш Курад наблюдал за показом Prada на своем смартфоне. Он с удивлением обнаружил, что модели демонстрируют кожаные сандалии с открытым носком, дизайн которых очень напоминает традиционные индийские Kolhapuri, передает Al Jazeera.

В ответ на обвинения Prada признала, что вдохновлялась «традиционной индийской обувью ручной работы с многовековой историей».

Хариш Курад рад, что традиционное ремесло его деревни может получить мировую известность. Однако другие ремесленники, политики и активисты обеспокоены культурной апроприацией и возможной финансовой эксплуатацией со стороны Prada.

Вопрос о том, действительно ли Prada «украла» дизайн, остается открытым. Также неизвестно, как этот инцидент повлияет на положение дел индийских ремесленников, создающих оригинальные сандалии.

Ранее французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что «с уважением относится к чувствам китайского народа», после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, вызвала возмущение жителей Китая.