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Prada обвинили в копировании дизайна индийских сандалий Kolhapuri
Итальянский дом моды Prada оказался в центре скандала после презентации новой коллекции сандалий на Неделе моды в Милане. Ремесленники и политики Индии обвинили бренд в том, что он скопировал дизайн традиционных сандалий колхапури (Kolhapuri) без указания авторства.
Ремесленник из деревни в южном штате Махараштра Хариш Курад наблюдал за показом Prada на своем смартфоне. Он с удивлением обнаружил, что модели демонстрируют кожаные сандалии с открытым носком, дизайн которых очень напоминает традиционные индийские Kolhapuri, передает Al Jazeera.
В ответ на обвинения Prada признала, что вдохновлялась «традиционной индийской обувью ручной работы с многовековой историей».
Хариш Курад рад, что традиционное ремесло его деревни может получить мировую известность. Однако другие ремесленники, политики и активисты обеспокоены культурной апроприацией и возможной финансовой эксплуатацией со стороны Prada.
Вопрос о том, действительно ли Prada «украла» дизайн, остается открытым. Также неизвестно, как этот инцидент повлияет на положение дел индийских ремесленников, создающих оригинальные сандалии.
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