Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России
Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.
Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.
«Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.
Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.
Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.
В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.