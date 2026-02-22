Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си заявил, что Британия и ее союзники должны прямо сейчас отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.
«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет», – заявил бывший премьер Британии Би-би-си.
По его мнению, войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.
«Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» – добавил Джонсон.
Он отметил, что Украина, если это вассальное государство России, не должна решать такие вопросы, если же нет, «то решать должны украинцы».
Напомним, правительство Британии с союзниками по «коалиции желающих» работает над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности на Украине при условии заключения мирного соглашения.