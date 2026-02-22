Борис Джонсон призвал направить небоевые части на Украину

Tекст: Катерина Туманова

«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет», – заявил бывший премьер Британии Би-би-си.

По его мнению, войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.

«Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» – добавил Джонсон.

Он отметил, что Украина, если это вассальное государство России, не должна решать такие вопросы, если же нет, «то решать должны украинцы».

Напомним, правительство Британии с союзниками по «коалиции желающих» работает над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности на Украине при условии заключения мирного соглашения.



