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СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше
Польский военный пенсионер был задержан по подозрению в якобы подготовке ликвидации Владимира Зеленского в аэропорту Жешува, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
По словам Малюка, польский военный пенсионер был задержан по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского в аэропорту польского Жешува в прошлом году, передает «Газета.Ru».
Со слов главы СБУ, якобы планировалось использовать FPV-дрон или снайпера. Малюк сообщил, что подозреваемого «завербовали» десятки лет назад, а сам мужчина, по версии спецслужбы, «свято верил в советскую идею».
Также в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников. По информации спецслужб, члены группы должны были найти военных, близких к охране Зеленского, чтобы «организовать его захват и устранение».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине.
СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения.
Среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.
Один из полковников госохраны президента Украины в начале спецоперации на Украине якобы дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.