СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше

Tекст: Вера Басилая

По словам Малюка, польский военный пенсионер был задержан по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского в аэропорту польского Жешува в прошлом году, передает «Газета.Ru».

Со слов главы СБУ, якобы планировалось использовать FPV-дрон или снайпера. Малюк сообщил, что подозреваемого «завербовали» десятки лет назад, а сам мужчина, по версии спецслужбы, «свято верил в советскую идею».

Также в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников. По информации спецслужб, члены группы должны были найти военных, близких к охране Зеленского, чтобы «организовать его захват и устранение».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине.

СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения.

Среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

Один из полковников госохраны президента Украины в начале спецоперации на Украине якобы дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.



