FT: Глава МИД Польши Сикорский призвал союзников закрыть консульства России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.