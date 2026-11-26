При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Суд в ДНР вынес приговор двум морпехам ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя
Суд в ДНР приговорил двух морпехов ВСУ к 21 году за убийство жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 21 году лишения свободы двух морских пехотинцев ВСУ Юрия Легенького и Фарида Муждабаева за расстрел мирного жителя Мариуполя в 2022 году.
Суд признал 24-летнего Юрия Легенького и 25-летнего Фарида Муждабаева, военнослужащих отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ, виновными в убийстве организованной группой по мотивам политической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением, сообщается на сайте прокуратуры ДНР.
Следствие установило, что весной 2022 года осужденные находились на боевой позиции «Крыло» в Мариуполе. Выполняя приказ командования по препятствованию выходу мирных жителей, они расстреляли из автоматов мужчину, шедшего по Новосибирской улице. От полученных ранений он скончался на месте.
Суд приговорил каждого из них к 21 году колонии строгого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Верховный суд ДНР назначил высшую меру наказания четырем командирам ВСУ за преступления против мирных жителей и военнопленных в Мариуполе.
В апреле Следственный комитет России сообщил о передаче в суд дела Юрия Легенького и Фарида Муждабаева.
Боевик ВСУ Леонид Чепа получил 23 года колонии строгого режима за обстрел насосной станции в Мариуполе с жертвами среди мирного населения.