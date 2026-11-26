Суд в ДНР приговорил двух морпехов ВСУ к 21 году за убийство жителя Мариуполя

Tекст: Ольга Иванова

Суд признал 24-летнего Юрия Легенького и 25-летнего Фарида Муждабаева, военнослужащих отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ, виновными в убийстве организованной группой по мотивам политической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением, сообщается на сайте прокуратуры ДНР.

Следствие установило, что весной 2022 года осужденные находились на боевой позиции «Крыло» в Мариуполе. Выполняя приказ командования по препятствованию выходу мирных жителей, они расстреляли из автоматов мужчину, шедшего по Новосибирской улице. От полученных ранений он скончался на месте.

Суд приговорил каждого из них к 21 году колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Верховный суд ДНР назначил высшую меру наказания четырем командирам ВСУ за преступления против мирных жителей и военнопленных в Мариуполе.

В апреле Следственный комитет России сообщил о передаче в суд дела Юрия Легенького и Фарида Муждабаева.

Боевик ВСУ Леонид Чепа получил 23 года колонии строгого режима за обстрел насосной станции в Мариуполе с жертвами среди мирного населения.