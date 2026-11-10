Tекст: Вера Басилая

Киев исходит из потребности в долгосрочной финансовой поддержке для обеспечения военнослужащих, передают «Вести» со ссылкой на AFP.

В конце сентября заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев заявлял о необходимости выделить на военные расходы в следующем году 175 млрд долларов при наличии в бюджете лишь 100 млрд долларов. Согласно проекту бюджета, украинские власти планируют направить на финансирование армии 108,3 млрд долларов.

Ожидается увеличение государственного долга Украины до 276 млрд долларов, а дефицит бюджета оценивается в 37 млрд долларов. С февраля 2022 года страны Запада и международные организации направили Киеву почти 212 млрд долларов прямой финансовой поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева.

В прошлом месяце Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект бюджета страны на 2027 год.

Киевский режим направил на содержание армии 246 млрд долларов.