Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Средства ПВО за сутки сбили 903 беспилотника ВСУ
Средствами ПВО за сутки сбиты две управляемые авиабомбы, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 903 беспилотника.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, нанесено поражение складам боеприпасов, местам хранения, производства наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 281 946 беспилотников, 672 ЗРК, 31 558 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 559 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 411 украинских дронов над регионами России.
За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожено 189 беспилотников Вооруженных сил Украины.
При атаках ВСУ на Белгородскую область шесть мирных жителей получили ранения.