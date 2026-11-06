Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
За неделю ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов
С 31 октября по 6 ноября ВС России нанесли массированный и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, использовавшиеся ВСУ логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов, БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.
За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригаде беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны.
В зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1310 военнослужащих, 12 бронемашин, два орудия полевой артиллерии и девять станций РЭБ.
В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили свыше 1380 военнослужащих, 12 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ.
На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1270 военнослужащих, десять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции, за минувшую неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.
Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили более 2380 военнослужащих, 45 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.
Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих, 14 бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.
В течение недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Были уничтожены до 170 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Утром в пятницу сообщалось, что российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом.
ВКС России также ударили бомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области.