Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов, БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригаде беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны.

В зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1310 военнослужащих, 12 бронемашин, два орудия полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили свыше 1380 военнослужащих, 12 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1270 военнослужащих, десять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли выгодные рубежи и позиции, за минувшую неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили более 2380 военнослужащих, 45 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих, 14 бронемашин, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Были уничтожены до 170 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в пятницу сообщалось, что российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом.

ВКС России также ударили бомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области.