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Подрывники «Северных потоков» арендовали самую большую яхту за наличные
Полиция ФРГ: Аренду яхты для подрыва «Северных потоков» оплатили наличными
Предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв газопроводов «Северный поток», заплатили за аренду 15,5-метровой яхты «Андромеда» 11 тыс. евро, сообщил сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии.
Судно было арендовано в Ростоке на севере Германии с 27 августа 2022 года, при этом большую часть суммы за фрахт злоумышленники оплатили наличными деньгами, передает РИА «Новости».
«Им предложили самую большую яхту, какая была», – заявил выступающий в качестве свидетеля в Высшем земельном суде Гамбурга сотрудник ведомства.
По его словам, диверсантам предоставили парусную яхту, рассчитанную максимум на 11 пассажиров и оборудованную шестью каютами. Согласно материалам следствия, изначально находиться на борту планировали семь человек.
Суд по делу о подрыве «Северных потоков» в отношении обвиняемого в координации диверсионной группы гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Бывшего украинского военного задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению газопроводов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал проведение десятков дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
В прошлом месяце обвиняемый в подрыве гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.
В сентябре постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах.