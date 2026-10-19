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Промышленность Германии лишилась полмиллиона рабочих мест с 2019 года
IFO: Промышленность Германии потеряла почти 500 тыс. рабочих мест с 2019 года
С начала 2019 года до конца 2025 года число занятых в промышленном секторе Германии сократилось на 496 тыс. человек из-за масштабных увольнений на автомобильных и машиностроительных предприятиях.
С 2019 года немецкая производственная сфера потеряла около полумиллиона рабочих мест, передает РИА «Новости» со ссылкой на институт IFO.
Больше всего от сокращений пострадали автомобильные компании, ликвидировавшие 123,5 тыс. позиций, а также металлообрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы, где работу потеряли 115,6 тыс. и 64,5 тыс. человек соответственно. По оценке руководителя дрезденского отделения IFO Йоахима Рагница, на эти три отрасли пришлось около 60% всех увольнений в промышленности. Кроме того, работы лишились 243 тыс. сотрудников, нанятых через агентства временного трудоустройства, многие из которых также трудились на производстве.
При этом в непроизводственном секторе Германии за аналогичный период было создано 2,2 млн новых рабочих мест, преимущественно в здравоохранении, государственном управлении и социальной сфере. Рагниц подчеркнул, что рост занятости происходит вне секторов с высокой производительностью и инновационным потенциалом, что грозит замедлением экономического роста страны.
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