Handelsblatt сообщила об ударе антироссийских санкций по автопрому Германии

Tекст: Антон Антонов

В апреле европейские власти утвердили 20-й пакет ограничений против России, куда вошли шесть предприятий из КНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

«Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей. ЕС принимает меры против китайского производителя микросхем Yangzhou Yangjie Electronic Technology», – отмечает издание.

Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер назвал потерю поставщика серьезным ударом. По его словам, азиатский партнер компенсировал дефицит, возникший осенью 2025 года из-за проблем у нидерландского производителя Nexperia.

Руководитель Sand & Silicon Нуреддин Седдики подчеркнул, что клиенты нервно реагируют на ситуацию и ищут альтернативы. Однако найти замену крайне сложно, поскольку конкуренты работают на пределе своих возможностей. Предприниматель добавил, что запасов деталей у многих заказчиков хватит лишь до середины осени.

