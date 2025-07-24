Tекст: Дмитрий Зубарев

Техническая возможность восстановления газопровода «Северные потоки» сохраняется, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью ТАСС. Он отметил, что уцелевшая нитка трубопровода также может быть использована для поставок российского газа. По его словам, представители германского бизнеса и политики неоднократно предлагали властям ФРГ вернуться к прагматичному курсу и восстановить поставки российских энергоносителей, которые ранее обеспечивали высокую конкурентоспособность немецкой продукции.

Однако, как подчеркнул Нечаев, власти Германии вопреки интересам страны ускоренно стремятся окончательно закрыть проект, распространяя на него санкции ЕС. Дипломат назвал такие действия попытками «похоронить» важный энергетический проект.

В том же интервью Нечаев прокомментировал изменение подхода ФРГ к вопросам безопасности и обороны после прихода к власти правительства Фридриха Мерца. Он заявил, что Германия ускоренно готовится к возможному военному конфликту с Россией, что сопровождается выделением значительных финансовых ресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве был убит полковник, которого связали с подрывом газопроводов «Северный поток». Евросоюз ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток». Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку – 2».