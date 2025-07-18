На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
ЕС ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток»
ЕС ввел новый пакет ограничительных мер, который предусматривает запрет на оба газопровода «Северный поток» и снижает потолок цены на нефть, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
По словам Каллас,18-й пакет санкций Евросоюза включает полный запрет на трубопроводы «Северный поток» и дополнительные ограничения на экспорт российской нефти, передает ТАСС.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас объяснила, что «трубопроводы «Северный поток» будут запрещены».
Кроме того, будет введен более низкий потолок цен на нефть.
Как уточняет агентство DPA, новые санкции подразумевают, что исключается возможность повторного ввода в эксплуатацию «Северного потока-1», а также использования «Северного потока-2».
Ранее послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.
ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью.
Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России.
В то же время США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.
Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что новые санкции ЕС могут стать реальным вызовом только при определенных условиях.