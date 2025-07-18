ЕС ввел санкции на использование трубопроводов «Северный поток»

Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

Tекст: Анастасия Куликова

«Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

«Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.