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    11 июня 2025, 08:40 • Экономика

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Новые санкции ЕС против России – шаг к перекрытию Балтийского моря

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком?

    Еврокомиссия официально представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций.

    Во-первых, ЕК впервые предлагает ввести санкции против «Северного потока-1» и «Северного потока-2». По словам главы ЕК Урсулы Фон дер Ляйен, «это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний», «возврата к прошлому не будет».

    Во-вторых, она предложила понизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    В-третьих, запретить импорт а ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти. Плюс к этому отключить от системы SWIFT дополнительно еще 22 российских банка, и ввести дополнительные запреты на экспорт на общую сумму более 2,5 миллиардов евро. Речь идет о машиностроении, металлах, пластмасс и химикатов, уточнила глава ЕК.

    Удар по «Северным потокам» это, скорее всего, пиаровская история, потому что это очень известные проекты, о которых много в Европе говорили. Санкции против них это некая демонстрация, что ЕК продолжает бороться с Россией. Если в ближайшем будущем закончится СВО, то можно будет сказать, что додавили Россию», - рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Во-вторых, это может быть элементом торга с США.

    «Когда европейцы вводят санкции против «Северных потоков», они показывают США, что расчищают рынок сбыта от российского газа для американского СПГ. В ответ они надеются, что США уменьшат пошлины на европейские товары»,

    - рассуждает эксперт ФНЭБ.

    Для России же эти санкции не играют большой роли, так как эти трубы как не работали, так и не работают.

    Снижение потолка цены для России тоже не так важно. «Нам важен не размер потолка, а сам факт наличия или отсутствия санкций в виде потолка цены, потому что именно это создает токсичность российской нефти. Не все судовладельцы готовы перевозить нашу нефть, даже если она укладывается в потолок цены, что приводит к росту стоимости перевозки другими танкерами и увеличивает скидку на Urals по отношению к Brent», - объясняет Игорь Юшков.

    В последние три месяца - в марте, апреле и мае - российская Urals торгуется ниже 60 долларов за баррель, то есть ниже текущего потолка цены. Но в этом нет никакой заслуги Запада, это всего лишь следствие рыночной ситуации: вслед за падением Brent (торговые войны и рост добычи ОПЕК+) снижается и наша нефть марки Urals. Некоторые судовладельцы, например, греческие вернулись к перевозке российской нефти благодаря тому, что формально ее цена соответствует потолку. Поэтому услуги перевозок в силу появившейся конкуренции подешевели, говорит Юшков.

    Однако для России куда более важна в целом ситуация на рынке нефти: низкие цены - это не очень приятная история для экспортеров и нашего государства, так как доходы падают и у тех, и у других.

    Между тем, эти санкции могут быть опасны для России, если снижение потолка является частью большей игры против нас.

    «Если снижение потолка и включение в черный список танкеров является подготовкой к перекрытию Балтийского моря для наших судов, то это серьезный вызов для России»,

    - говорит Игорь Юшков.

    Он объясняет, что первый шаг ЕС в этом случае - это включить в санкционный список как можно больше танкеров, перевозящих российскую нефть, и запретить им всем заходить в Балтийское море. Второй шаг - это заставить Россию соблюдать потолок цены, если она хочет вывести нефть балтийским флотом.

    «Если бы это произошло сейчас, то Россия легко бы согласилась, потому что цена на нефть ниже потолка. Поэтому Евросоюз, возможно, хочет снизить потолок цены, чтобы для России этот удар был болезненным, чтобы Россия реально стала меньше зарабатывать, чем сейчас. Потому что полностью все объемы нефти, которые идут через Ленинградскую область и через Балтийское море, перекинуть на другие направления невозможно. Дефицит танкеров приведет к падению экспорта и добычи нашей нефти», - говорит эксперт ФНЭБ. В такой конфигурации изменение ценового потолка уже становится серьезным вызовом для нас.

    Что касается идеи ЕК запретить европейцам покупать нефтепродукты, то есть бензин и дизельное топливо, произведенные из российской нефти, но в третьих странах, то это ударит в первую очередь по самим европейским экономикам. Потому что это неминуемо создаст дефицит топлива внутри Европы, и взвинтит цены на заправках, которые ретранслируются сразу в ценники в магазинах.

    В 2023 году поставки из Индии (в основном дизельного топлива) выросли до 30 млн тонн, что в пять раз больше, чем до 2022 года. Также ЕС удвоил поставки нефтепродукты из ОАЭ.

    При этом, сама Индия вряд ли пострадает от подобного отказа ЕС, так как легко найдет других покупателей на свое топливо, сделанное из российской нефти. Это крайне выгодный бизнес для индийских НПЗ, и они могут делать лучшие предложения для покупателей.

    Европе же придется искать нефтепродукты в другом месте, например, на Ближнем Востоке.

    При этом, эксперты сомневаются, что новый 18 пакет санкций будет в итоге одобрен всеми 27 странами ЕС.

    «Новый потолок цен вряд ли будет одобрен Советом ЕС – инстанцией, которая будет рассматривать предложения ЕС по новому пакету санкций. Чтобы новый потолок вступил в силу, согласие должны будут дать все 27 стран ЕС, включая Венгрию и Словакию, которые традиционно «тормозят» самые одиозные предложения Еврокомиссии», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market. Ко всему почему, потолок цены нужно согласовывать с «Большой семеркой», которая и принимала его изначально.

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