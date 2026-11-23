В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Житель Ставрополья получил 16 лет колонии за насилие над двумя детьми
Житель Ставрополья получил 16 лет колонии за насилие над детьми
В Ставропольском крае суд приговорил 20-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщило региональное следственное управление СК России.
В марте 2026 года 20-летний житель Левокумского округа временно проживал у подруги своей сестры в поселке Новокумский, где совершил действия сексуального характера в отношении ее детей в возрасте трех и семи лет, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю в Max.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также на 12 лет запретили заниматься любой профессиональной и предпринимательской деятельностью, связанной с образованием, воспитанием и организацией отдыха несовершеннолетних.
Кроме того, инстанция удовлетворила гражданский иск матери пострадавших. С осужденного взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Ставропольском крае вынес приговор мужчине и женщине за преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.
На прошлой неделе апелляционный суд в регионе ужесточил наказание троим подросткам за убийство молодого человека в Пятигорске до девяти лет лишения свободы.
В сентябре жительницу Ставропольского края приговорили к четырем годам колонии за демонстрацию порнографического видео несовершеннолетнему.