Житель Ставрополья получил 16 лет колонии за насилие над детьми

Tекст: Вера Басилая

В марте 2026 года 20-летний житель Левокумского округа временно проживал у подруги своей сестры в поселке Новокумский, где совершил действия сексуального характера в отношении ее детей в возрасте трех и семи лет, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю в Max.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также на 12 лет запретили заниматься любой профессиональной и предпринимательской деятельностью, связанной с образованием, воспитанием и организацией отдыха несовершеннолетних.

Кроме того, инстанция удовлетворила гражданский иск матери пострадавших. С осужденного взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Ставропольском крае вынес приговор мужчине и женщине за преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

На прошлой неделе апелляционный суд в регионе ужесточил наказание троим подросткам за убийство молодого человека в Пятигорске до девяти лет лишения свободы.

В сентябре жительницу Ставропольского края приговорили к четырем годам колонии за демонстрацию порнографического видео несовершеннолетнему.