В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
ВМС Индонезии задержали судно с ракетным топливом из Китая
The Economic Times: ВМС Индонезии задержали судно с топливом для ракет
Военно-морские силы Индонезии задержали в территориальных водах судно MV Star Line, следовавшее из Китая в Бангладеш с грузом химических веществ для производства ракетного топлива.
Судно было задержано у острова Северная Суматра из-за нарушений в документации, подозрительного маршрута и характера груза, пишет The Economic Times.
На борту находились 36 контейнеров с 405 т перхлората натрия, который применяется в ракетном топливе и производстве артиллерийских снарядов. Индонезийские военные конфисковали химикаты и миллионы незарегистрированных сим-карт, обнаруженных на судне.
MV Star Line следовало из китайского порта Ляньюньган в Монглу (Бангладеш). Власти Индонезии выясняют принадлежность судна, данные об отправителях и получателях груза, а также причины захода в индонезийские воды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Индия и Индонезия договорились об экспорте ракетных вооружений.
Также Джакарта разрешила иранским нефтяным танкерам проходить через свои территориальные воды.
Кроме того, вспышка в небе над индонезийской провинцией Восточная Ява вызвала панику среди местных жителей, принявших космический мусор за ракету.