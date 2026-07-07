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    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогуна. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    7 июля 2026, 08:25 • Новости дня

    Индия решила вооружить Индонезию ракетами BrahMos

    Власти Индии сообщили о предстоящих поставках ракет BrahMos и Astra Индонезии

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам официального визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Джакарту достигнута договоренность об экспорте современных ракетных вооружений совместного и собственного производства.

    Нью-Дели готовится передать зарубежным партнерам партию военной техники, передает ТАСС.

    Решение было принято после поездки премьер-министра Нарендры Моди в Джакарту. В экспортный пакет войдут системы российско-индийского производства и боеприпасы местной разработки.

    Представитель правительственных кругов официально подтвердил информацию о расширении военно-технического сотрудничества двух стран. «Индия поставит Индонезии ракетный комплекс BrahMos и ракеты Astra», – указал правительственный источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индия и Индонезия заключили соглашение о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos.

    В мае Нью-Дели договорился об экспорте аналогичных комплексов во Вьетнам.

    В прошлом году интерес к покупке этого оружия выразили представители 15 государств.

    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки

    Потери ВСУ при освобождении Константиновки превысили 13,5 тыс. человек

    Минобороны раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе операции по освобождению города Константиновка в ДНР украинские войска потеряли более 13,5 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники, сообщили в Минобороны.

    За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тыс. военных, 14 танков и 200 орудий артиллерии, сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, отмечает Минобороны.

    «В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1,4 тыс. автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», – заявил Рудской.

    По его словам, город находится под полным контролем российских войск, а подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от остатков украинских формирований. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, и штурмовые группы уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. иПри штурме города российские подразделения разделили силы противника на отдельные очаги.

    За предшествующую неделю украинская армия потеряла на этом участке фронта более 500 солдат.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

    Комментарии (6)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    Российские военные взяли в плен несостоявшегося футболиста московского ЦСКА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы Вооруженных сил России захватили мобилизованного украинского футболиста Егора Азбукина

    Бывший профессиональный спортсмен оказался на передовой после принудительной мобилизации и заблудился во время минометного обстрела позиций украинской армии.

    Уроженец Сум и выпускник аграрного университета Егор Азбукин сдался военнослужащим, передает ТАСС. Ранее плененный боец выступал за футбольные клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

    «Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось», – сообщил мужчина. Бывший спортсмен уточнил, что после завершения карьеры подрабатывал в различных местах, включая газовую заправку. Сотрудники военкомата мобилизовали украинца в 2024 году.

    Во время оборудования новых позиций солдаты попали под минометный обстрел и разбежались. Заблудившийся призывник в итоге вышел прямо на российских пограничников.

    Обращаясь к родным, боец отметил свою безопасность и попросил супругу записать для него видеообращение. По его мнению, такой формат общения остается лучшим доступным вариантом связи с близкими.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ Василий Корж заявил о намерении переехать в Россию.

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский рассказал об отправке солдат на занятые российскими силами позиции.

    Мобилизованные украинские военные добровольно сдались в плен под Закотным.

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    4 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор Поддубный рассказал о ликвидации узлов обороны ВСУ в Константиновке

    Военкор перечислил ликвидированные узлы обороны ВСУ в Константиновке
    @ Sergii Kharchenko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие успешно зачистили укрепленные районы обороны противника в Константиновке, продолжая наступление в сторону Дружковки, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Вооруженные силы России взяли под контроль все участки Константиновки, где располагались опорные пункты ВСУ, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    В числе освобожденных территорий – частный сектор на юго-западе, высотные микрорайоны «Южный» и «Второй», а также район «Цинковый», где находились пункты управления и базы беспилотников.

    Помимо этого, зачищены административные здания в микрорайоне «Центральный», квартал «Красный городок» и промышленные зоны металлургического комбината «Мегатекс» и завода «Автостекло». Также под контроль перешли узел у железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло» и исторический центр с множеством бункеров. Освобождены промзона завода утяжелителей и территория животноводческого комплекса.

    Подразделения не сбавляют темп и вместе с группировкой «Центр» продвигаются к следующему рубежу – Дружковке. Позиции украинских сил отброшены на несколько километров, идут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

    Как сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, войска группировок «Южная» и «Запад» уверенно продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации, а группировка «Центр» прорвала мощную линию обороны, строившуюся с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.

    Владимиру Путину показали кадры контроля над всеми узлами обороны противника в данном населенном пункте.

    Группировка войск «Южная» завершает зачистку городских кварталов от мелких отрядов украинских боевиков.

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    4 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    Минобороны: Задачи по освобождению Донбасса будут выполнены
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска гарантированно завершат миссию по по освобождению Донбасса в строгом соответствии с приказами верховного главнокомандующего, заявили в Минобороны.

    Вооруженные силы России обязательно доведут до логического финала порученную миссию, передает Минобороны. Соответствующую информацию в ходе выступления перед журналистами озвучил первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», – заявил начальник Главного оперативного управления на специальном брифинге ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Южная» завершает зачистку кварталов Константиновки от украинских боевиков.

    Освобожденный населенный пункт является ключом к Краматорско-Славянской агломерации.

    Этот город выступал одним из четырех главных украинских городов-крепостей в Донбассе.

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    6 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожные локомотивы ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по транспортной инфраструктуре противника, ликвидировав важную технику около трех населенных пунктов, сообщило Минобороны о поражении целевых точек ВСУ беспилотниками «Герань».

    Подразделения российской армии успешно атаковали транспортные средства украинских войск на харьковском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В оборонном ведомстве отметили, что для выполнения задачи специалисты войск беспилотных систем применили БПЛА «Герань».

    «Минобороны опубликовало кадры поражения железнодорожных объектов, задействованных в интересах ВСУ, а именно, железнодорожного крана в районе населенного пункта Близнюки Харьковской области, железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка Харьковской области, – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗЯГЛЯД, утром понедельника Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса. Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

    Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

    Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет
    @ REUTERS/Hollie Adams

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

    Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА «Новости». Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

    Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

    Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

    В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

    Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

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    5 июля 2026, 06:28 • Новости дня
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Циндао на учения с Китаем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе флота сообщили, что маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. Учения проводятся совместно с военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

    «Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», – уточнили в пресс-службе ТОФ.

    Там отметили, что программы российских и китайских кораблей на учениях согласованы.

    Командир отряда кораблей ТОФ контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководителям предстоящих учений о прибытии сил. В отряд вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

    От ВМС НОАК в маневрах задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы России и Китая провели в августе 2025 года совместные маневры «Морское взаимодействие-2025» в районе Владивостока.

    Эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» посетили Владивосток.

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    5 июля 2026, 08:32 • Новости дня
    В России создали гоночный дрон против беспилотников ВСУ

    ОКБ «Альфа» модернизировало гоночный дрон для борьбы с БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Альфа» проводит модернизацию беспилотника «Изделие-98/7» гоночного типа, чтобы приспособить его для применения против беспилотной авиации ВСУ, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Опытно-конструкторское бюро «Альфа» проводит модернизацию беспилотного летательного аппарата «Изделие-98/7» гоночного типа для применения против беспилотной авиации ВСУ, передает ТАСС. Главный технический специалист ОКБ сообщил о новых возможностях аппарата.

    «Данный беспилотник гоночного типа подходит больше для штурмовых подразделений, где не нужно уничтожать цели в тылу противника. Дальность у него около 3 км, но можно растянуть до 7. Его отличительная черта от всех остальных состоит в том, что у него скоростные моторы стоят. Он не несет большую нагрузку. Мы его сейчас стараемся переработать для применения против беспилотной авиации противника», – рассказал представитель бюро.

    Специалист уточнил, что дрон несет небольшой заряд, однако способен быстро достигать цели, развивая скорость свыше 140 км/ч. Для выполнения задач в темное время суток аппарат дополнительно оснащен камерой ночного видения. В исходном варианте беспилотник уже прошел успешные испытания в зоне СВО, получив положительные отзывы военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотников с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал о передаче мобильным группам специальных FPV-перехватчиков.

    Ранее бойцы батальона противодействия БПЛА сбили за день свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    4 июля 2026, 11:14 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ и устремились к Дружковке

    Минобороны: Группировка «Центр» продвигается к Дружковке и Доброполью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения армии России после освобождения Константиновки продолжили стремительное наступление, преодолев мощные оборонительные рубежи противника и завязав бои на новых направлениях в Донбассе.

    Вооруженные силы России развивают успех на донецком направлении, сообщает Минобороны.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что передовые части группировки «Центр» вышли к населенным пунктам Доброполье и Анновка.

    «В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка», – сообщил представитель ведомства.

    В министерстве обороны уточнили, что украинские формирования отброшены на несколько километров от Константиновки. Российские штурмовые отряды уже ведут активные бои на окраинах Алексеево-Дружковки.

    Войскам удалось преодолеть мощный оборонительный рубеж, который возводился киевскими властями с 2014 года. Рудской подчеркнул, что все поставленные верховным главнокомандующим задачи по освобождению Донбасса будут обязательно выполнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника в этом городе.

    Ранее глава государства заявил о выходе российских подразделений непосредственно к Доброполью.

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    6 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» стартовали в Циндао
    Российско-китайские учения «Морское взаимодействие» стартовали в Циндао
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    На военно-морской базе в Циндао открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2026», корабли отработают задачи в Желтом море, сообщают информационные агентства.

    Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских военно-морских учений прошла на базе Народно-освободительной армии Китая, передает ТАСС.

    Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

    Маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года. От России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов», передает РИА «Новости»

    В состав сил ВМС Китая вошли эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море.

    Синько заявил о мирном характере российско-китайских маневров и их направленности на укрепление стратегического партнерства и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    5 июля 2026, 09:11 • Новости дня
    Контр-адмирал Синько сообщил о мирном характере российско-китайских учений в Желтом море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие» всегда были направлены на укрепление стратегического партнерства и служили делу мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил руководитель учений «Морское взаимодействие-2026» от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

    Российские военные примут участие в маневрах «Морское взаимодействие-2026», которые пройдут с 6 по 13 июля, передает РИА «Новости». Мероприятие состоится в акватории Желтого моря у берегов восточной провинции Шаньдун.

    «Важнейшим мероприятием, которое нам вместе предстоит провести, это совместные учения «Морское взаимодействие-2026». Эти учения уже стали традиционными и имеют давнюю историю», – заявил Синько.

    По словам военачальника, визит наглядно демонстрирует высокий уровень доверия и тесного сотрудничества между государствами. Он отметил, что масштаб и сложность отрабатываемых задач ежегодно возрастают.

    Контр-адмирал выразил уверенность в успешном обмене профессиональным опытом. Подобные встречи формируют отношения взаимного уважения и служат прочной основой для развития военно-морского братства двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на китайскую базу Циндао для участия в маневрах.

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    4 июля 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские МиГ-29 приняли участие в открытии нового штаба минобороны Египта

    Истребители МиГ-29 и вертолеты Ка-52 поучаствовали в открытии Октагона в Египте

    Tекст: Мария Иванова

    Военная техника российского производства стала частью торжественного парада по случаю запуска крупнейшего на Ближнем Востоке стратегического командного центра.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси торжественно запустил работу комплекса Октагон в новой административной столице государства, передает РИА «Новости».

    Масштабный объект располагается в 45 километрах от Каира и занимает площадь около 92 квадратных километров. В честь этого события прошел военный парад с участием российских МиГ-29 и Ка-52.

    «Стратегическое командование представляет собой большой шаг в координации между родами вооруженных сил и является частью системы управления государством», – заявил министр обороны Египта генерал Ашраф Захер. Постройка зданий уникальной восьмиугольной формы стартовала десять лет назад.

    Внутри нового центра разместились подразделения управления кризисами, аналитические отделы и метеорологические службы. Также на огромной территории построены гостиницы, торговые зоны, школа и больница. Реализация проекта призвана модернизировать систему командования и повысить эффективность работы силовых структур республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на церемонии открытия нового здания министерства обороны президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал скорое начало работ на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    В феврале этого года новым главой египетского оборонного ведомства стал генерал Ашраф Салем Мансур.

    В конце прошлого года компания «Рособоронэкспорт» представила российские вертолеты Ка-52 на оружейной выставке в Каире.

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    6 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Власти Польши заподозрили в тайной передаче ракет Patriot на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польское правительство могло тайно передать дальнобойные ракеты Patriot Украине, заявил вице-спикер сейма Кшиштоф Босак.

    О возможной отправке вооружений рассказал вице-спикер сейма Кшиштоф Босак, передает РИА «Новости».

    «У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно от парламента отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», – сказал он в эфире Kanal Zero.

    Босак потребовал принять закон, запрещающий передачу любого оружия за границу без одобрения депутатов. Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий допустил, что кабинет министров принял решение без ведома польского лидера Кароля Навроцкого. Он напомнил о похожей ситуации с поставками истребителей, когда главу государства также не проинформировали.

    Месяцем ранее издание The New York Times сообщало об острой нехватке у Киева ракет-перехватчиков. Владимир Зеленский также признавал неспособность украинской противовоздушной обороны отражать удары баллистических ракет.

    Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием лишь затягивает конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и не способствуют мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Польши пообещало рассекретить информацию о военной помощи Киеву.

    Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак потребовал немедленно прекратить финансовую поддержку Украины.

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

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    4 июля 2026, 17:09 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаги на всех ключевых точках в Константиновке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие мотострелкового полка установили государственные и полковые символы на разных ключевых участках Константиновки после ее полного освобождения, сообщил командир батальона с позывным Задон.

    Военнослужащие Южной группировки войск подняли знамена на всех значимых объектах города, сообщил командир батальона с позывным Задон, передает ТАСС.

    В операции участвовали бойцы первого батальона 1465-го мотострелкового полка в составе четвертой бригады.

    «Была проделана огромная кропотливая работа, город наш. Касаемо водружения флагов – колоссальный объем работы, и поднятие флагов принимали мои бойцы. Поднимались флаги на всех ключевых участках», – заявил офицер.

    Комбат подчеркнул, что в освобождении населенного пункта и установке знамен принимали участие подразделения других полков и дивизий. По его словам, военные с гордостью поднимают российский триколор, продолжая ковать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Командир четвертой мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы отличившимся в боях за город подразделениям.

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