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Индия решила вооружить Индонезию ракетами BrahMos
Власти Индии сообщили о предстоящих поставках ракет BrahMos и Astra Индонезии
По итогам официального визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Джакарту достигнута договоренность об экспорте современных ракетных вооружений совместного и собственного производства.
Нью-Дели готовится передать зарубежным партнерам партию военной техники, передает ТАСС.
Решение было принято после поездки премьер-министра Нарендры Моди в Джакарту. В экспортный пакет войдут системы российско-индийского производства и боеприпасы местной разработки.
Представитель правительственных кругов официально подтвердил информацию о расширении военно-технического сотрудничества двух стран. «Индия поставит Индонезии ракетный комплекс BrahMos и ракеты Astra», – указал правительственный источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Индия и Индонезия заключили соглашение о поставках сверхзвуковых ракет BrahMos.
В мае Нью-Дели договорился об экспорте аналогичных комплексов во Вьетнам.
В прошлом году интерес к покупке этого оружия выразили представители 15 государств.