Финляндия анонсировала крупнейшие в этом году учения военно-воздушных сил

Финляндия объявила о крупнейших за год учениях ВВС с участием 4,1 тыс. военных

Tекст: Мария Иванова

В учениях задействуют около 4,1 тыс. военнослужащих и более 40 единиц авиации, передает РИА «Новости» со ссылкой на ВВС республики.

В маневрах примут участие подразделения ВВС Нидерландов, Франции, Швеции, Британии и США.

Отмечается, что будут задействованы 20 финских истребителей F/A-18 Hornet, шведские JAS 39 Gripen, французские Rafale и нидерландские F-35A Lightning II.

Полеты пройдут в воздушном пространстве в районах Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Вааса, а также над Ботническим заливом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские ВВС анонсировали тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

Сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года как минимум восемь совместных с НАТО военных учений. Швеция совместно с США и Финляндией начала военные учения в южной части Ботнического залива.