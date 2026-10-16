Белоусов поздравил военных с освобождением Доброполья и Алексеево-Дружковки

Tекст: Антон Антонов

Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й и 114-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты и 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с освобождением Доброполья в ДНР, сообщает Минобороны в «Максе».

«В ходе проведения специальной военной операции соединения выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях военнослужащие подразделений, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле», – отметил министр обороны.

Белоусов выразил уверенность, что эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих армии России и войдет в историю ратных подвигов названных бригад и полка.

Глава военного ведомства также поздравил командование и личный состав 1008-го, 1442-го и 103-го гвардейских мотострелковых полков и 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка с освобождением Алексеево-Дружковки в ДНР, 69-й отдельной Свирско-Померанской Краснознаменной Амурской Казачьей бригады прикрытия – с освобождением Великомихайловки в Днепропетровской области, а бойцов 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады и 1437-го мотострелкового штурмового полка – с взятием Сергеевки в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Алексеево-Дружковки создает условия для скорейшего освобождения Донбасса от ВСУ.