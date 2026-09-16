Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель не пустили в Европарламент

Tекст: Елизавета Шишкова

Мендель сообщила, что ей не позволили войти в здание Европарламента, передает ТАСС. Там было запланировано ее выступление с речью о необходимости достижения мира на Украине.

«Мне запретили проход в здание Европейского парламента. Сегодня я должна была выступить с речью о мире. Я по-прежнему считаю, что единственный вариант для Украины сохраниться как нация – это мир», – рассказала она в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Она продемонстрировала кадры с проходной, где ей сообщают о блокировке пропуска. Сама она связывает инцидент с санкциями, которые ранее ввел против нее Владимир Зеленский. Выступление в итоге пройдет по видеосвязи.

Указ о санкциях против бывшего пресс-секретаря был подписан 13 сентября. В своих интервью западным изданиям политик не раз критиковала курс украинского руководства, отмечая тяжелые потери из-за эскалации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения санкций Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия.

Накануне бывший пресс-секретарь назвала украинского лидера настоящей трагедией для страны.

Ранее она допустила сокращение европейской финансовой поддержки Киева из-за скандальных заявлений политика.