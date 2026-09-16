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К смертной казни приговорили семерых лидеров бывшей правящей партии Бангладеш
Трибунал в Бангладеш заочно приговорил семерых лидеров экс-правящей партии к казни
Семерых лидеров бывшей правящей партии «Авами лиг» в Бангладеш заочно приговорили к смертной казни за подавление протестов летом 2024 года, пишет агентство BSS.
Международный трибунал по преступлениям Бангладеш вынес высшую меру наказания бывшим высокопоставленным функционерам «Авами лиг». Суд признал их виновными в преступлениях против человечности, передает РИА «Новости».
«Международный трибунал по преступлениям (ICT)-2 признал виновными и приговорил к смертной казни семерых человек, включая генерального секретаря «Авами лиг» и бывшего министра Обайдула Кадера, за преступления против человечности, совершенные во время массового восстания в июле 2024 года», – говорится в сообщении агентства BSS.
Партия «Авами лиг», возглавляемая Шейх Хасиной, правила страной до августа 2024 года. Премьер-министр ушла в отставку после масштабных студенческих волнений, после чего начались процессы над бывшими чиновниками.
Среди осужденных – руководители молодежных крыльев партии. Суд также постановил конфисковать половину имущества пятерых фигурантов для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших во время летних протестов. Все осужденные находятся за пределами страны, приговор вынесен заочно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд Бангладеш также приговорил бывшего премьер-министра Шейх Хасину к смертной казни.
Позже временное правительство страны потребовало от Индии экстрадиции свергнутого политика. А летом президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин досрочно покинул свой пост из-за проблем со здоровьем.