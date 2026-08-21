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    21 августа 2026, 11:22 • В мире

    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ

    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Согласно сообщениям ряда источников, российские войска заняли населенный пункт Малая Токмачка. Его название уже стало мемом, однако он важен не сам по себе, а как крепость перед действительно значимым городом – Ореховом. Туда российской армии удалось прорваться досрочно, сменив тактику. Что это означает для ВСУ?

    Министерство обороны РФ пока что официально не подтверждает освобождение Малой Токмачки, но информация о штурмовой операции в окрестностях Орехова начала поступать около недели назад. Есть данные, что передовые российские штурмовые группы уже ведут бои в его городской застройке, то есть в главной позиции противника на запорожском участке фронта.

    Некоторые населенные пункты так долго находятся на передовой линии и так часто мелькают в сводках, что их название становится нарицательным. На практике в таких местах сходит на землю ад, особенно если это поселок, который занимает тактически важное положение: например, прикрывает крупный город. Большинство строений там разрушено до основания, кроме самых крепких, все пространство пристреляно до последнего кустика, а дороги превратились в колеи, заставленные разбитой техникой.

    Там нет возможности для передвижения колонн или крупных подразделений. Штурмовые группы могут передвигаться только двойками или тройками, в результате чего небольшие строения (которых там подавляющее большинство) по несколько раз переходят из рук в руки, образуя так называемый слоеный пирог, в котором невозможно установить точную линию боевого соприкосновения и организовать действия более масштабные, чем бой за хату-мазанку. При этом любое перемещение мгновенно фиксируется – и по позиции или маршруту сразу же начинают бить минометы, дроны и ствольная артиллерия.

    Поскольку лобовые штурмы часто приводят к большим и неоправданным потерям, в таких местах делают ставку на фланговый охват, но и тут возникает опасность передвижения через открытое пространство в то время, когда противник, как правило, находится в укрытиях, иногда довольно капитальных.

    Так может продолжаться неделями или даже месяцами: для каждой из сторон слишком сложно и дорого занять вроде бы небольшой населенный пункт. Именно это и произошло с Малой Токмачкой.

    Это протяженное с севера на юг село в Запорожской области, ограниченное рекой Конкой. Вокруг него расположено несколько высоких курганов. На одном из них – между городом Ореховом и Малой Токмачкой – противник оборудовал крупный опорный пункт, с которого простреливалась вся территория до передовых позиций ВС РФ южнее него. Также на южной окраине села у железнодорожной станции располагался капитальный комплекс бывшей исправительной колонии № 88, развернутый фронтом на юг – в сторону степи, через которую должны проходить российские штурмовые группы.

    ИК и тюрьмы советской постройки – идеальные крепости. Это далеко не первый случай, когда ВСУ использовали такие комплексы зданий для создания оборонительного пояса.

    Строения там капитальные, и та же ИК № 88 так и не была разрушена до конца за несколько лет боев. Она несколько раз переходила из рук в руки, при этом противник заходил в нее со стороны хоть и разрушенного, но все-таки села с укрытиями, а бойцы российской 42-й гвардейской дивизии 58-й армии двигались через открытые поля и балку.

    Украинцы использовали колонию как основной узел обороны. В сочетании с крупным опорным пунктом на кургане это создавало закрытый периметр оборонительного контура ВСУ, который также подкреплялся артиллерийским огнем с закрытых позиций как в самом Орехове, так и севернее него за счет переданных гарнизону города дополнительных батарей.

    В разное время украинцы концентрировали на ореховском участке силы нескольких бригад, личный состав которых постоянно ротировался. Непосредственно в Малой Токмачке и вокруг нее вплоть до Орехова ВСУ держало 65-ю омбр «Великий луг», 23-ю бригаду нацгвардии и дополнительные силы так называемой теробороны. Значительная часть этих сил прикрывала городские коммуникации Орехова к западу, востоку и северо-востоку, поскольку противник, изучив тактику ВС РФ при осаде крупных населенных пунктов, опасался фланговых прорывов и перекрытия каналов снабжения гарнизона.

    Однако южное направление от Орехова (то есть центральный участок обороны, который считался «лобовым») противник проспал.

    Как результат, путь через Новоданиловку с обходом укрепленных позиций в Малой Токмачке оказался ослабленным, на что и обратило внимание российское командование.

    42-я дивизия малыми группами, постепенно уничтожая противника, в течение пяти дней шла через Новоданиловку и, обойдя укрепленный курган, вошла в городскую застройку Орехова в районе улиц Овчаренко и Леси Украинки. «Крепость» Малой Токмачки оказалась отрезанной от города и в полуокружении, ее снабжение прекратилось.

    Надо понимать, что Новоданиловка практически полностью разрушена. Там нет мест, которые можно было бы использовать в качестве укрытий, поэтому нет смысла там закрепляться. Так передвижение прямо к городу «наскоками» оказалось тактически верным ходом.

    По той же причине сложно говорить и о закреплении в Малой Токмачке: село разрушено, за исключением старых позиций ВСУ на кургане и в ИК № 88. Сообщений об их зачистке не поступало, но есть сведения, что противник откатился в Орехов и северо-восточнее города, оставив позиции в Токмачке.

    Полноценного присутствия ВСУ в многострадальном селе уже нет. Но, скорее всего, на западе поселка (в подвалах, например) возможно присутствие противника, но выковыривание его оттуда лишь вопрос времени.

    Недельная операция по прорыву к Орехову через Новоданиловку изначально не планировалась и не проводилась как операция именно по занятию Малой Токмачки. Она оказалась своего рода «вещью в себе» относительно всей ситуации на Ореховском направлении, крепостью перед городом. А вот сам город представляет собой ключевую позицию ВСУ на относительно прямом фронте в сотню километров. Его потеря может привести к обрушению этого фронта.

    Лучшее, что может произойти с ВСУ сейчас, – это отход на новые позиции по реке Жеребец, но по политическим соображениям, которыми руководствуется Киев, этого сделано не будет: Орехов будут держать, пока есть силы, а без окончательной зачистки Малой Токмачки развивать наступление в городской застройке будет непросто, там тоже преобладают руины.

    Операторы БПЛА ВСУ имеют возможность наблюдать за перемещением российских групп как минимум в дневное время. Так что в ближайшее время начнется системная охота за расчетами противника на всем Ореховском направлении в целом.

    Противник наверняка попытается либо ввести в бой резервы, снимая их с соседних направлений, либо переправляя отдельные части с флангов на центральный участок обороны Орехова. Но это грозит ВСУ уже привычным фланговым охватом.

    Северо-восточнее города противник выстроил несколько крупных укрепленных районов, в первую очередь вокруг Красной Криницы. Но сужение флангов обороны может сыграть с ВСУ злую шутку, поскольку оборона Орехова изначально строилась на важнейшей фланговой позиции – Малой Токмачке. Теперь же внешний контур обороны города прорван и частично разрушен. Сопротивление будет возложено непосредственно на его гарнизон – части 65-й омбр, но этого недостаточно для того, чтобы остановить наступательный порыв 58-й «владикавказской» армии ВС РФ на более широком фронте, чем только город Орехов.

    ВСУ стоят перед выбором: превратить Орехов в подобие Константиновки (потеря которой была неизбежна, но ее пытались отсрочить) по политическим соображениям или отойти на новые позиции по реке Жеребец. Но и то, и другое будет означать фактический развал запорожского фронта противника. Вопрос только в сроках.

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