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    3 июля 2026, 13:00 • Общество

    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса

    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Губин, Евгений Крутиков

    Российские войска завершают освобождение одного из крупнейших и ключевых городов Донбасса – Константиновки. Чем известен этот город в российской истории, какую тактику применили российские войска для вскрытия данного укрепрайона ВСУ и что даст освобождение Константиновки с точки зрения результатов всей спецоперации?

    Освобождение Константиновки возвращает в нашу жизнь важную часть российской истории и культуры, а не просто один из промышленных городов с давними традициями. Неудивительно, что операция по освобождению города находится под личным контролем Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

    Имя основателя Константиновки хорошо известно. В 1812 году греческий переселенец Пантелеймон Номикосов, служивший в Войске Донском, купил у бахмутского купца Четверикова участок земли, а у курских помещиков – сотню крепостных для ее обработки. Для их поселения он основал село Сантуриновку, названную в честь родных мест его – острова Санторини (Феры) в Средиземном море.

    Три года спустя у Пантелеймона родился сын Константин, и в его честь было названо Константиновкой ближайшее село поблизости, также принадлежащее Номикосову и его родне. Константин Номикосов был одноклассником Лермонтова по московскому благородному пансиону, а затем служил, как и отец, в Войске Донском.

    Почти сто лет не было понятно, как будет называться город, выросший из этих двух поселений, но в конце концов Константиновка победила – благодаря тому, что в 1869 году там поставили железнодорожную станцию. О Сантуриновке сегодня помнят только продвинутые краеведы и музейщики.

    С протяжкой железной дороги эта местность стала интересной для предпринимателей. К тому же сосед Номикосовых, помещик Федор Плещеев в своем имении Часов Яр обнаружил залежи кварцевого песка, годного для производства стекла. И если семейство Плещеевых само стало строить заводы, то третье поколение Номикосовых в 1897 году продало свои земли бельгийцам.

    На этой территории, соединившей Сантуриновку со станцией Константиновка, за два года на деньги, как сейчас бы сказали, бельгийских инвесторов были построены металлургический и стекольный заводы. Вопрос обеспечения России бутылочной стеклотарой был решен на многие десятилетия вперед.

    Заводы работали успешно и с большой прибылью, их модернизацией занимался академик Владимир Ипатьев, в екатеринбургском доме родителей которого впоследствии расстреляют царскую семью. Во время Гражданской войны промзона и поселки вокруг нее несколько раз переходили из рук в руки – красные и белые оценили стратегическое положение и возвышенности Часова Яра, и низины с заводами Константиновки. Когда же большевики пришли «всерьез и надолго», бельгийцы захотели взять в концессию отобранные у них предприятия, но им отказал в этом представитель советской власти, тот самый академик Ипатьев.

    Металлургический завод восстановили быстро, а бутылочный смог заработать на полную мощность только после 1925 года, когда предсовнаркома СССР Алексей Рыков добился отмены «сухого закона». Водке крепостью 30 градусов, названной в народе «рыковкой», требовалась стеклотара, и эта проблема была решена. В том же году в Константиновке родилась будущая народная артистка СССР Нонна (Ноябрина) Мордюкова.

    Уже в 1926 году группа этих стеклохимических заводов стала фактически монополистом в СССР: давала 25% общесоюзного выпуска оконного стекла, 20% бутылок и все 100% зеркального стекла в стране. Тогда и был создан поселок городского типа Константиновка, в котором растворилась Сантуриновка. Шесть лет спустя он получил статус города, ставшего фактически «стеклянной столицей» России.

    Самым знаменитым на всю страну стал местный завод «Автостекло». Там изготовлялись и кремлевские звезды, и крышки для саркофагов в мавзолей, и те прожекторы, которые использовались при взятии Берлина.

    Цинковое и химическое производство развивалось в Константиновке вплоть до распада СССР, когда в городе проживало почти 80 тыс. человек.

    Город и его предприятия с переменным успехом продолжали жить и дальше. Самые тяжелые времена там настали в 2014 году, когда ополченцы ДНР его оставили. И вот теперь мы становимся свидетелями того, как на наших глазах приближается освобождение Константиновки – и ликвидация расположенного вокруг нее укрепрайона ВСУ. Тяжелая битва за этот город продолжается практически год: первые передовые группы вышли на окраины Константиновки еще в сентябре 2025 года.

    Почему бои за Константиновку идут так долго? Константиновка сама по себе крупный город, но он дополнительно был превращен противником в крепость путем создания сети укреплений как перед ним и вокруг него, так и в жилой застройке. Собственно говоря,

    вся городская агломерация Донбасса годами превращалась ВСУ в «города-крепости».

    Еще в 2024 году ВСУ переходили к обороне именно с опорой на подобного рода укрепрайоны. Киевский режим ввел понятие «пояса крепостей Донбасса», который активно тиражировали западные СМИ. Ключевыми крепостями были назначены, например, Авдеевка (освобождена российскими войсками в 2024 году), Часов Яр (освобожден летом прошлого года) – и Константиновка.

    Константиновка в этом ряду стояла особняком, поскольку прикрывала с юга всю Славянско-Краматорскую агломерацию, наступление на которую сейчас успешно идет сразу с нескольких направлений. Этот город особенно важен для продвижения на северо-запад через городскую застройку – в Алексеево-Дружковку, далее в саму Дружковку, за которой уже проглядываются Краматорск и Славянск.

    Что касается систем бункерных укреплений, то они создавались не только в промышленных зонах на территории бывших крупных предприятий, как это было, например, в Мариуполе, но и по всей застройке, включая частный сектор.

    Эти бункеры – не только обычные подвалы, но и стационарные бетонные укрепления, снабжение которых должно было осуществляться тяжелыми дронами после потери обычной логистики по земле.

    После потери в Константиновке территорий двух крупных заводов оборонительная система противника сперва была перенесена в квартал многоквартирных и высотных домов поблизости, а после и его потери ВСУ рассредоточились по секторам частной застройки – именно через оборудованную заранее систему бункеров.

    Действительно, в теории отдельно взятый такой бункер способен обороняться неделями. На практике в последние дни гарнизоны таких бункеров в Константиновке стали сдаваться в полном составе – прежде всего из-за того, что российские войска перекрыли снабжение.

    Россия, как известно, уже давно и эффективно применяла тактику оперативного окружения таких укрепленных населенных пунктов и нарушения логистики противника. Ровно тот же самый метод – охвата города с флангов – был применен и в случае Константиновки. В конце июня процесс изоляции Константиновки уже подошел к завершению.

    Кроме того, принятая в ВСУ тактика создания «завесы из дронов» работает на открытой местности – но в условиях плотной городской застройки Константиновки оказалась неэффективной. Уже к Дню России (12 июня) российские военные отметились важной символической акцией – установили свыше двух десятков российских флагов в различных освобожденных районах города.

    В данный момент подразделения ВС РФ занимают оставшуюся небольшую северную часть Константиновки (частный сектор) и завершают зачистку уже контролируемых кварталов.

    Речь прежде всего идет о ликвидации подразделений ВСУ, расположенных в бетонных бункерах (или подвалах). Минобороны сообщает, что эту операцию проводят штурмовые подразделения Южной группировки войск.

    Освобождение Константиновки открывает прямой путь на Славянск и Краматорск через Дружковку. Продвижение к Славянско-Краматорской агломерации успешно ведется и с других направлений (например, на днях была освобождена Пискуновка, что открывает путь на Краматорск с востока). Есть успехи и в Красном Лимане. Битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, в свою очередь, должна стать финальным сражением по освобождению Донбасса от украинских оккупантов – и одним из решающих сражений всей украинской спецоперации.

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