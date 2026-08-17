ЦИК и Генпрокуратура поддержали в суде снятие «Яблока» с выборов

Tекст: Ольга Иванова

Представитель ЦИК заявил в Верховном суде, что нарушения законодательства в сфере интеллектуальной собственности могут служить основанием для отмены регистрации политической партии на выборах, передает ТАСС. «В качестве оснований для снятия с регистрации партии являются любые нарушения законодательства в части интеллектуальной собственности», – заявил представитель ЦИК.

По его словам, суд первой инстанции правильно установил допущенные партией нарушения. «Мы полагаем, что судом первой инстанции были верно установлены явные нарушения», – добавил представитель ЦИК, отметив, что оснований для изменения вынесенного ранее решения он не находит.

Генеральная прокуратура также выступила за сохранение решения Верховного суда. Представитель надзорного ведомства заявил, что первая инстанция пришла к законному выводу о необходимости снятия «Яблока» с выборов.

«Полагаю, что суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о снятии партии «Яблоко» с выборов. Полагаем, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется», – сказал представитель прокуратуры. Он уточнил, что суд установил нарушения правил проведения предвыборной агитации. По версии прокуратуры, партия действовала вопреки установленным законодательством ограничениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа Верховный суд отстранил партию «Яблоко» от участия в парламентских выборах из-за иностранного финансирования. В ходе разбирательства суд установил факт получения политической организацией около трех млн рублей от зарубежных контрагентов.