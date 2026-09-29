У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
ЦИК зарегистрировала депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному списку
ЦИК утвердила мандаты депутатов Госдумы девятого созыва от федерального округа
Центральная избирательная комиссия России во вторник утвердила регистрацию депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала депутатов Государственной думы девятого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, постановление на заседании во вторник члены комиссии приняли единогласно, передает РИА «Новости».
Выборы в Государственную думу девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября, в новый состав прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.
Ранее Владимир Путин назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой.
На пост спикера Госдумы девятого созыва Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.