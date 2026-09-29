У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.0 комментариев
Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.
Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.
Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.
Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.